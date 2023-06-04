جوجل: نظام أندرويد 11 الأكثر انتشارًا حول العالم

كشفت أحدث الأرقام الرسمية من جوجل عن وجود نظام أندرويد 11 على 23.1% من الأجهزة العاملة بنظام جوجل إجمالًا، ما يجعله حاليًا النسخة الأكثر انتشارًا من نظام أندرويد حول العالم.

وترصد جوجل الأرقام المتعلقة بانتشار كل إصدار من نظام أندرويد من تتبع الأجهزة المرتبطة بمتجر جوجل بلاي خلال فترة أسبوع تقريبًا، وتقدم هذه الأرقام للمطورين بشكل أساسي من خلال منصة أندرويد ستوديو بصورة دورية.

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ومع أن نظام أندرويد 11 قد مضى على إطلاقه رسميًا أكثر من عامين، إلا أنه لا يزال الأكثر انتشارًا، وذلك بسبب بطء شركات أندرويد في توفير التحديثات الجديدة لأجهزتها، أو عدم توفيرها بالأساس في بعض الأحيان.

ويُعد نظام أندرويد 13 هو النسخة الأحدث المتاحة رسميًا من جوجل للأجهزة والشركات، وهو متوفر حاليًا على أقل من 15% من الأجهزة، بحسب الأرقام الرسمية المُعلنة من جوجل.

وشهد نظام أندرويد 13 نموًا خلال الشهرين الماضيين بواقع 2.6%، إذ ارتفعت نسبته من 12.1% في إبريل/نيسان الماضي إلى 14.7% في يونيو/حزيران الجاري.

وشكلت أنظمة أندرويد 10 و 12 هي الأخرى تواجدًا في السوق بنسبة 17.8% و 16.3% على الترتيب، في حين أن الإصدارات الأقدم لا تزال موجودة على أكثر من ربع أجهزة أندرويد، مما يجعل دعم التطبيقات لها أكثر صعوبة على المطورين، كما يجعلها معرضة أكثر للاختراق بسبب عدم دعمها بالتحديثات الأمنية بصفة دورية.

وتعمل جوجل حاليًا على النسخة التجريبية من تحديث أندرويد 14، حيث ستطلقه رسميًا في وقتٍ لاحق من العام الجاري.

ومن جهة أخرى، سجل نظام تشغيل هواتف آيفون الأحدث iOS 16 وجودًا بنسبة تتخطى 80% في هواتف آيفون إجمالًا، وذلك بعد مرور 9 أشهر فقط من إطلاقه، وقد يفسر ذلك أن آبل تعمل على تصميم الأجهزة ونظام التشغيل معًا في آن واحد، مما يضمن دعم سريع وطويل الأمد بالتحديثات مقارنةً بما يحدث في سوق أندرويد.