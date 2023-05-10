جوجل تكشف عن هاتف Pixel 7a الجديد بسعر 499$

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كشفت شركة جوجل رسميًا عن هاتفها الجديد من سلسلة بيكسل Pixel 7a والذي يحمل مواصفات متوسطة بسعر 499 دولارًا أمريكيًا. ويأتي هاتف Pixel 7a مدفوعًا بالنجاح الكبير الذي حققه الإصدار الأسبق Pixel 6a العام الماضي.

ويضم هاتف Pixel 7a شاشة بقياس 6.1 إنش مغطاة بزجاج غوريلا جلاس 3 للحماية، مع جسم مصنوع من معدن الألومنيوم إضافةً إلى الزجاج والبلاستيك، وهو مقاوم للماء والغبار بمعيار IP67.

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وتبلغ دقة الشاشة في الهاتف 2400 × 1080 بكسل مع تردد يبلغ 90 هيرتز، وخاصية Google Smooth Display التي تجعل الشاشة تستهلك طاقة أقل من البطارية، وقد أضافت جوجل مستشعر بصمات داخل الشاشة كذلك.

ويعمل هاتف Pixel 7a بمعالج Tensor G2 مع المعالج المساعد Titan M2 من جوجل، وهي نفس المعالجات الموجودة في الإصدارات الأرقى Pixel 7 و Pixel 7 Pro وحتى الإصدار الأغلى Pixel Fold القابل للطي. هناك أيضًا ذاكرة عشوائية بحجم 8 جيجابايت مع سعة تخزين 128 جيجابايت من نوع UFS 3.1، وبطارية بسعة 4,386 ملي أمبير، يمكننا أن تدوم حتى 72 ساعة من الاستخدام في حالة تفعيل وضع توفير الطاقة الأقصى Extreme Battery Saver mode بحسب جوجل.

ويحمل هاتف Pixel 7a كاميرا خلفية ثنائية بدقة 64 ميجابيكسل للكاميرا الأساسية، و 13 ميجابيكسل للكاميرا واسعة المجال، أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 13 ميجابيكسل وتدعم خاصية التعرف على الوجه Face Unlock. وبخلاف المواصفات الفنية للكاميرا، تعتمد جوجل بالأساس على المعالجة المتطورة لإنتاج صور مثالية.

وتقدم جوجل أيضًا عدد من الأدوات المهمة مثل إزالة العناصر غير المرغوبة من الصورة بواسطة أداة “الممحاة السحرية Magic Eraser”، والتصوير الليلي، وخاصية Real Tone التي تعمل على ضبط لون البشرة في الصور.

وتعد جوجل المستهلكين الذين ينوون شراء الهاتف بخمس سنوات من التحديثات الأمنية على الأقل، وثلاث سنوات من تحديثات أندرويد السنوية.

ويتوفر هاتف Pixel 7a للشراء الآن بسعر 499 دولاراً أمريكياً أو ما يعادل ذلك بالعملات المحلية في 17 دولة مختلفة هي: الولايات المتحدة، وكندا، والمملكة المتحدة، وأيرلندا، وألمانيا، وفرنسا، وإسبانيا، وإيطاليا، والنرويج، وهولندا، والدنمارك، والسويد، واليابان، وأستراليا، وسنغافورة، وتايوان، والهند.

وقد يحصل المشترون على هدايا مجانية عند الشراء من متجر جوجل الرسمي مثل سماعة Pixel Buds A اللاسلكية، وغطاء حماية.