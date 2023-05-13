جوجل تكشف عن خيارات التخصيص الجديدة في أندرويد 14

كشفت شركة جوجل عن عدد من خيارات التخصيص الجديدة، والتي ستكون متاحة للمستخدمين مع نظام تشغيل أندرويد 14، بحسب ما أعلنته الشركة خلال فعاليات مؤتمر المطورين السنوي لها Google I/O 23.

ومن أهم خيارات التخصيص الجديدة التي قدمتها جوجل هي الخلفيات التي ينتجها الذكاء الاصطناعي التوليدي في أندرويد 14، حيث ستتيح جوجل سطر أوامر داخل خيارات الخلفيات، يمكن من خلاله كتابة شكل الخلفية التي يريدها المستخدم في كلمات وعبارات محددة، لتتولى تقنيات جوجل للذكاء الصناعي التوليدي تحويل ما يكتبه المستخدم إلى صورة، يمكن استخدامها كخلفية.

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وقالت جوجل إن هذه الخاصية، سوف تكون متاحة بشكل مبدئي على هواتف جوجل بكسل حصريًا، بدايةً من الشهر المقبل.

وعلى ذكر الخلفيات أيضًا، سوف تتيح جوجل كذلك للمستخدمين إمكانية إنشاء خلفيات باستخدام الوجوه التعبيرية “Emojis”، حيث سيتعين عليهم اختيار الوجوه التعبيرية التي يريدونها حتى 14 وجهًا، وكذلك اختيار الأنماط ولون الخلفية وغير ذلك، لإنتاج الخلفية.

وتوفر جوجل أيضًا ميزة تُطلق عليها “الخلفيات السينمائية”، والتي تتيح للمستخدم تعيين أي خلفية يريدها، ثم سيضع عليها النظام “تأثير التزيح Parallax Effect”، والذي يجعلها تبدو ثلاثية الأبعاد، ولها تأثيرات حركية متزامنة مع حركة الهاتف.

وسوف تضيف جوجل المزيد من خيارات التخصيص لشاشة القفل، حيث ستتيح المزيد من الخطوط، والألوان، بالإضافة إلى تصاميم وأحجام مختلفة للساعة، كما سيتمكن المستخدمون من تغيير الاختصارات الموجودة أسفل شاشة القفل بما يلائم احتياجاتهم.

وإضافةً إلى ما سبق، ستجري جوجل تعديلات على خاصية العثور على الأجهزة المفقودة “Find My Device” لتشمل عددًا أوسع من الأجهزة كالساعات الذكية، والسماعات اللاسلكية، وأجهزة التتبع، وغيرها، حتى وإن كانت تلك الأجهزة مقفلة، من خلال البلوتوث، كما سيقوم التطبيق بتنبيه المستخدم في حالة وجود جهاز تتبع بالقرب منه باستمرار.

وهناك كذلك خاصية “الكتابة السحرية Magic Compose” داخل تطبيق رسائل جوجل للرد على الرسائل بأساليب وطرق مختلفة بحسب سياق المحادثة اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي التوليدي.