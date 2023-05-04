جوجل تعلن رسميًا عن هاتفها القابل للطي الأول Pixel Fold .. عاجل

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أعلنت شركة جوجل اليوم الخميس رسميًا عن أول هاتف ذكي قابل للطي من إنتاجها، وهو لا يختلف عن التسريبات التي نُشرت خلال المدة الماضية.

واكتفت عملاقة التقنية الأمريكية بالكشف عن تصميم (بكسل فولد) Pixel Fold في مقطع فيديو قصير في متجرها الإلكتروني، ووصفته بأنه: «أول هاتف قابل للطي من تصميم جوجل».

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وتحت هذه العبارة كتبت جوجل: «ابقني على اطلاع دائم على الأجهزة والأخبار والنصائح والعروض من (جوجل ستور) Google Store، ومن ذلك: (بكسل فولد) الجديد».

وتعتزم جوجل الكشف عن مواصفات الهاتف خلال مؤتمر المطورين السنوي Google I/O 2023 الذي ينطلق في 10 أيار/ مايو الجاري.

ومع أن الشركة لم تكشف عن مواصفات الهاتف، فإن مقطع الفيديو التشويقي القصير يعرض شاشة خارجية بالحجم الكامل على هاتف يُفتح بشكل مشابه لأجهزة (جالاكسي زد فولد) Galaxy Z Fold من سامسونج.

ويشبه شريط الكاميرا على ظهر (بكسل فولد) ما هو موجود في هواتف (بكسل) الأخرى، وهو ما يتطابق مع الصور التي سُربت عن الهاتف خلال الآونة الأخيرة.

وأفاد تقرير من شبكة (سي إن بي سي) CNBC الإخبارية الأمريكية في شهر نيسان/ أبريل الماضي بأن شركة جوجل ستطلق هاتف (بكسل فولد) خلال شهر حزيران/ يونيو المقبل، بالإضافة إلى أنها ستعلن عنه خلال مؤتمرها السنوي للمطورين.

وكشفت الوثائق أن الهاتف القابل للطي (بكسل فولد)، المعروف داخل جوجل بالاسم الرمزي (فيليكس) Felix، سيتمتع بـ «المفصل الأكثر متانةً في أي هاتف قابل للطي». وسيُباع بسعر يقارب 1,700 دولار أمريكي لينافس بذلك هاتف (جالاكسي زد فولد 4) Galaxy Z Fold 4 من سامسونج الذي يُباع بسعر 1,799 دولارًا أمريكيًا.

وكشفت الوثائق أيضًا أن جوجل تخطط لترويج (بكسل فولد) بوصفه هاتفًا مقاومًا للماء وبحجم صغير يمكن وضعه في الجيب، وبشاشته الخارجية التي تأتي بقياس 5.8 بوصات.