جوجل تختبر ميزة حالة البطارية في أندرويد 14

تختبر جوجل حاليًا ميزة جديدة في أندرويد 14 قد تمكن المستخدمين من الإطلاع على حالة البطارية في الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

ووفقًا للباحث المتخصص في نظام أندرويد، ميشال رحمان، في سلسلة تغريدات له على تويتر، فإن جوجل أضافت قدرات جديدة لواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بمدير البطارية BatteryManager APIs في نظام أندرويد 14.

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وسوف تسمح هذه القدرات البرمجية الجديدة في النظام للأجهزة بعرض معلومات مفصلة حول حالة البطارية، بما في ذلك عدد دورات شحن البطارية، وسياسة وحالة الشحن، وتاريخ أول استخدام، وتاريخ التصنيع، بالإضافة إلى صحة البطارية.

ورُصدت هذه القدرات الجديدة في النسخة التجريبية الثانية من نظام أندرويد 14 على هواتف بكسل التي تصنعها جوجل.

ومع ذلك، فإن البيانات التي يعرضها النظام بخصوص حالة البطارية تعتمد على إمكانيات الدائرة الكهربية المسؤولة عن شحن البطارية، بالإضافة إلى طبقة تجريد الأجهزة المستخدمة في الهاتف، التي تُعرف اختصارًا باسم HAL، لذا فقد تختلف النتائج اعتمادًا على مكونات كل هاتف أو جهاز لوحي.

وسوف تتمكن التطبيقات من عرض نتائج حالة البطارية بفضل الإضافات الجديدة من جوجل في نظام أندرويد، ويتضح ذلك في الصورة المرفقة من تطبيق يُدعى Batt، الذي يستخدم واجهات برمجة التطبيقات الجديدة لمدير البطارية.

وسوف تسمح هذه الميزة كذلك للشركات المصنعة لهواتف أندرويد بإتاحة معلومات حول صحة البطارية في واجهة الاستخدام الافتراضية على أجهزتهم، دون أن يضطر المستخدم إلى تنزيل تطبيقات خارجية، وكذلك من أجل ضبط المعلومات المقدمة وجعلها أكثر دقة.

جدير بالذكر أن سامسونج تعرض بالفعل معلومات متعلقة بصحة البطارية من خلال تطبيق Samsung Members، إلا أن بعض المعلومات به قد لا تكون دقيقة.

وكانت آبل قد قدمت لمستخدمي هواتف آيفون ميزة حالة البطارية منذ سنوات، حيث يتمكن المستخدم من خلال قسم البطارية في الإعدادات، الإطلاع على معلومات حول سعة البطارية المتبقية، وأقصى أداء لها، وما إذا كانت البطارية بحاجة إلى الصيانة أم لا.

ويتناقص العمر الافتراضي لبطاريات الليثيوم المستخدم في الهواتف الذكية بشكل عام بمرور الوقت وتتابع دورات الشحن والتفريغ، لذا من الضروري أن يحصل المستخدم على معلومات واضحة بخصوص حالة البطارية، بالإضافة إلى أنها عامل مهم عند تقييم الأجهزة عند إعادة البيع أو الاستبدال.