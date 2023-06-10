جوجل تختبر خاصية جديدة لتوفير طاقة البطارية في أندرويد 14

أطلقت جوجل النسخة التجريبية الثالثة من نظام أندرويد 14 قبل أيام لإصلاح بعض المشاكل في النظام، وكشفت التقارير عن بعض المزايا الجديدة فيها، منها ميزة جديدة لرفع كفاءة وضع حفظ الطاقة.

ورصد مستخدمو النسخة التجريبية من نظام أندرويد 14 أن خلفية الشاشة تصبح خافتة عن بقية الواجهة عند تفعيل خيار حفظ طاقة البطارية Battery Saver في النظام.

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية إنستاجرام

Telegram

Linkedin

Youtube

SnapChat

ويبدو التعديل الجديد أكثر وضوحًا عند استخدام خلفيات ساطعة، علمًا بأن أيقونات التطبيقات وباقي عناصر الواجهة تبقى عند مستوى السطوع المحدد، ﻷن النظام يرفع كذلك مستوى التباين في الشاشة، ليسهل تمييز الأيقونات والعناصر حتى وإن كانت الشاشة مزدحمة بها.

وقبل هذا التعديل، لم يكن يخفض نظام أندرويد سطوع خلفية الجهاز إلا عند تفعيل وضع حفظ الطاقة الفائق Extreme Battery Saver، أو عند تفعيل وضع وقت النوم من تطبيق الصحة الرقمية Digital Wellbeing داخل نظام أندرويد.

وتأتي فكرة جوجل من خفض سطوع شاشة الجهاز لتوفير طاقة البطارية من مزايا أخرى موجودة بالفعل مثل الوضع الليلي وخاصية الشاشة الدائمة Always On Display، إذ تعرض للمستخدم كافة المعلومات الأساسية بينما تطفئ باقي بكسلات الشاشة من أجل حفظ طاقة البطارية، ويكون ذلك أكثر كفاءة على شاشات OLED.

ولا يُعرف على وجه الدقة إلى أي مدى سوف يساهم التغيير الجديد في حفظ الطاقة، وإطالة عمر البطارية، لكن من الناحية النظرية يمكن أن يؤدي تقليل سطوع بكسلات الشاشة إلى جعلها تستهلك طاقة.

ويحتوي نظام أندرويد على وضع حفظ طاقة البطارية منذ سنوات عديدة، ويمكن تفعيله بالذهاب إلى الإعدادات Settings، ثم البطارية Battery، ثم تفعيل خيار حفظ الطاقة Battery Saver، ويعمل هذا الخيار على تحويل الجهاز إلى الوضع الليلي، إن لم يكن مفعّلًا، وتقييد عمل بعض التطبيقات في الخلفية، وغير ذلك، بهدف إطالة عمر البطارية.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن جوجل تعمل أيضًا على ميزة صحة البطارية في أندرويد 14، إذ ستوفر معلومات حول حالة البطارية في الوقت الفعلي، وعدد دورات الشحن، والسعة المتبقية من البطارية، وغير ذلك.

ولا يزال نظام أندرويد 14 في الفترة التجريبية، وسوف يجري إطلاقه لاحقًا العام الجاري.