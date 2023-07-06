تقرير: جوجل تؤجل إصدار شريحة الهاتف المخصصة بالكامل حتى 2025

أفاد موقع (ذي إنفورميشن) The Information اليوم الخميس نقلًا عن مصدرين مطلعين بأن شركة جوجل أجّلت إصدار أول شريحة مخصصة بالكامل لهواتفها الذكية (بكسل) Pixel حتى عام 2025.

وجاء في التقرير أن جوجل كانت تخطط في الأصل لإطلاق الشريحة، التي تسمى داخليًا (ريدوندو) Redondo، خلال العام المقبل لتحل محل الشرائح شبه المخصصة التي تصممها حاليًا بالتعاون مع شركة سامسونج.

ووفقًا لموقع (ذي إنفورميشن)، سوف تنتقل عملاق التقنية الأمريكية من سامسونج إلى رائدة صناعة الشرائح الإلكترونية التايوانية (تي إس إم سي) TSMC لتصنع لها شرائح (تنسور) Tensor.

وتعد (تي إس إم سي) أكبر شركة لتصنيع الشرائح في العالم، وهي تصنع الشرائح لعملاقة التقنية، مثل: آبل، وإنفيديا، وغيرهما.

ووفقًا للتقرير، سوف تواصل جوجل تعاونها مع سامسونج لمدة عام آخر، وسوف تنتظر حتى عام 2025 لتقديم شريحة مخصصة بالكامل، تحمل داخليًا اسم (لاجوانا) Laguna.

وأضاف التقرير أن شريحة (لاجوانا) سوف تعتمد على عملية التصنيع الخاصة بشركة (تي إس إم سي) التي تبلغ دقتها 3 نانومتر، وهي حاليًا أكثر عمليات صناعة الشرائح تقدمًا في العالم.

وأكد مدير تنفيذي سابق لشرائح جوجل أن التأخير في تطوير الشريحة المخصصة يرجع جزئيًا إلى التحديات التي تقسم العمل بين الفريقين الأمريكيين والهند.

ووفقًا للتقرير، فإن معدل تحول الموظفين المرتفع في القسم هو المسؤول أيضًا عن إعاقة التطوير.

ومن المثير للاهتمام، أن المدير التنفيذي أخبر (ذي إنفورميشن) أن قد ألغت تطوير العديد من رقائق Tensor في العامين الماضيين، مما أدى إلى إحباط أعضاء الفريق.