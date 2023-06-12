توقعات بزيادة أسعار هواتف آيفون 15 القادمة

من المتوقع أن ترفع آبل أسعار هواتف آيفون 15 القادمة، وفقًا لما ذكره المحلل المالي في وول ستريت دان آيفز، في مقابلة مع قناة CNBC المتخصصة في المال والأعمال.

وأشار المحلل الشهير إلى زيادة في متوسط أسعار هواتف آيفون مع قدوم سلسلة آيفون 15 المنتظرة في سبتمبر/أيلول المقبل.

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وبحسب التوقعات، فإن الزيادة ستكون واضحة بشكل أكبر في إصدارات آيفون 15 برو، وقد تصل إلى مئتي دولارٍ أمريكي، ويتفق في ذلك محللون آخرون، بينهم مجلة فوربس الشهيرة.

وتبدأ أسعار هواتف آيفون 14 حاليًا من 800 دولارٍ أمريكي للنسخة الأساسية، و 900 دولارٍ أمريكي لنسخة بلس، و 1000 دولارٍ أمريكي لنسخة برو، و 1100 دولارٍ أمريكي لنسخة برو ماكس.

وأعرب آيفز عن تفاؤله بشأن قطاع خدمات آبل، مشيدًا برؤية الشركة الإستراتيجية، إذ يشهد هذا القطاع نموًا عامًا تلو الآخر، ويشكل حاليًا ثاني أكبر مصدر للإيرادات في الشركة بعد هواتف آيفون.

وتوقع محلل وول ستريت أيضًا أن ترتفع القيمة السوقية لآبل من 2.85 تريليون دولارٍ أمريكي إلى ما يقدر بنحو 3.5 إلى 4 تريليونات دولار أمريكي خلال عامين على الأكثر.

وبالإضافة إلى ما سبق، أشار آيفز إلى فرصة كبيرة لآبل، مع وجود ما يقرب من 250 مليون وحدة آيفون لم تجري ترقيتها خلال الأربع سنوات الأخيرة، وقد يُقدم الكثير من مالكيها على الترقية إلى الإصدارات الأحدث مع إطلاق هواتف آيفون 15 في الأسواق، لذا فقد تحقق آبل المزيد من المبيعات والأرباح حتى مع زيادة الأسعار المرتقبة.

ومع أن محلل وول ستريت دان آيفر له سجل حافل بالتوقعات الصحيحة فيما يتعلق بشؤون آبل، إلا أن الشركة الأمريكية لم يصدر عنها أي شيء رسمي حيال ذلك الأمر، ولا يتوقع ذلك إلا بحلول موعد الإعلان الفعلي عن هواتف آيفون 15 في سبتمبر/أيلول المقبل.