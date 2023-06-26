توقعات بوصول الذاكرة العشوائية في الهواتف الذكية إلى 24 جيجابايت

أفادت تسريبات جديدة تداولتها وسائل إعلام صينية بأن حجم الذاكرة العشوائية “رام RAM” في بعض إصدارات هواتف أندرويد المنتظرة قد يصل حجمها إلى 24 جيجابايت.

وزعم حساب التسريبات الشهير Digital Chat Station عبر موقع التواصل الاجتماعي الصيني Weibo أن شركات مجموعة بي بي كيه إلكترونيكس BBK Electonics التي تضم ون بلس وريلمي وأوبو سوف تعتمد على ذاكرة عشوائية بحجم 24 جيجابايت من نوع LPDDR5X في بعض الإصدارات القادمة.

وحاليًا تستخدم معظم الشركات في هواتفها الراقية عالية المواصفات ذواكر عشوائية يتراوح حجمها بين 8 و 16 جيجابايت، مع بعض الاستثناءات مثل هاتف REDMAGIC 7 Pro الذي يحمل ذاكرة عشوائية بحجم 18 جيجابايت، علمًا بأنه هاتف مخصص للألعاب.

وللتوضيح، فإن التسريبات الجديدة تتحدث عن ذاكرة عشوائية حقيقية وليست افتراضية، وستكون من نوع LPDDR5X، وهو أحدث وأسرع نوع من الذواكر العشوائية، ويمكن أن تصل سرعة نقل البيانات فيها إلى 8 جيجابايت في الثانية.

ولم تشر التسريبات إلى إصدارات قادمة بعينها، إلا التوقعات تشير إلى أن يكون هاتف OnePlus 11T يمكن أن يكون من أوائل الهواتف الذكية التي ستأتي بذاكرة عشوائية ضخمة.

ونظريًا، يؤدي زيادة حجم الذاكرة العشوائية في الهواتف الذكية إلى سرعة أكبر في الأداء وتحسن في وظيفة تعدد المهام للتنقل بين تطبيقات مختلفة بسلاسة، لكن يرى مراقبون أن هواتف أندرويد الذكية لا تستغل الذاكرة العشوائية كبيرة الحجم أمثل استغلال، لأن النظام أحيانًا يوقف بعض التطبيقات في الخلفية حتى مع توفر مساحة كافية في الذاكرة العشوائية.

جدير بالذكر أن سلسلة هواتف آيفون 14 الأحدث من آبل تعمل بذاكرة عشوائية بحجم 6 جيجابايت فقط، لكنها تُستغل بصورة أفضل، إذ يدير نظام iOS والمعالج التطبيقات والمهام بكفاءة أكبر مقارنةً بنظام أندرويد.