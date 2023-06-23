تقنية NFC ستحصل على إمكانات أفضل للنطاق والشحن

أعلنت الهيئة المشرفة على تقنية (الاتصال القريب المدى)، NFC Forum، أنها تعمل على تحسين التقنية التي تُستخدم في العديد من الخدمات اللاتلامسية.

ومع التحديثات الجديدة، قد لا تحتاج خدمات «انقر لتدفع»، مثل: خدمة الدفع الإلكتروني (آبل باي) Apple Pay إلى النقر بعد الآن لإتمام عمليات الدفع.

وستحصل تقنية (الاتصال القريب المدى) NFC، التي تتيح للمستخدمين الدفع في المتاجر عن طريق تقريب الهاتف من محطة الدفع، على إمكانات جديدة على مدى العامين إلى الخمسة الأعوام القادمة، مثل: تعزيز نطاق الاتصال، وتقوية الشحن اللاسلكي للأجهزة الصغيرة، مثل: سماعات الأذن.

وتوجد تقنية (الاتصال القريب المدى) NFC داخل الآلاف من الأجهزة اليوم، مثل: الهواتف الذكية، والعديد من الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

والآن حددت NFC Forum، وهي الهيئة التي تقرر كيفية توحيد التقنية، المجالات الرئيسية التي ستتطور وفقها التقنية حتى عام 2028.

وتتكون الهيئة من مئات الشركات، مثل: آبل، وجوجل، وهواوي، وسوني، وكوالكوم، وغيرها الكثير.

ويُعاب على تقنية الاتصال القريب المدى نطاقها «القريب جدًا»، إذ يجب أن تكون الأجهزة على مسافة لا تتعدى 5 ملم من بعضها لإنجاح الاتصال، الأمر الذي يجعل تسمية «المدفوعات غير التلامسية» خطأ.

وتتطلع NFC Forum إلى تمديد هذا النطاق ليتضاعف من أربع إلى ست مرات ليبلغ 30 ملم.

ومع المسافة الإضافية والطاقة، يمكن للأشخاص الذين يستخدمون وسائل النقل العام في الأماكن المكتظة التلويح بهواتفهم فقط بدلًا من تقريبها كثيرًا من محطات الدفع.

وتتطلع هيئة NFC Forum أيضًا إلى زيادة طاقة الشحن اللاسلكي من 1 واط حاليًا إلى 3 واط أكثر قابلية للاستخدام.

وتتضمن خارطة الطريق أيضًا تغييرات تهدف إلى تسهيل معاملات نقاط البيع أيضًا. وقد عملت آبل العام الماضي على تمكين واجهة برمجة التطبيقات لخاصية (انقر لتدفع) التي تتيح للمطورين تحويل أجهزة آيفون إلى محطات للدفع.

وتهدف معايير الاتصال القريب المدى المستقبلية إلى جعل هذه الوظيفة أصلية بحيث يمكن للشركات والأفراد تلقي المدفوعات بسهولة.

وبالإضافة إلى ذلك، يتطلع منتدى الاتصال القريب المدى إلى إضافة ميزة «النقرة المتعددة الأغراض» التي يمكنها فعل العديد من الإجراءات بنقرة واحدة فقط.