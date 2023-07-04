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تقرير: هواتف آيفون 15 ستحمل بطاريات أكبر

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تقرير: هواتف آيفون 15 ستحمل بطاريات أكبر

تنوي شركة آبل زيادة سعة البطاريات التي سوف تُستخدم في سلسلة هواتف آيفون 15 التي ستطرحها لاحقًا هذا العام، وفقًا ذكره موقع ITHome التقني الصيني نقلًا عن مصادر مطلعة في شركة فوكسكون التي تتولى مهمة إنتاج هواتف آيفون لصالح آبل.

وبحسب المعلومات المنشورة، فسوف تزيد سعة البطاريات في هواتف آيفون القادمة بنسب متفاوتة، تصل إلى 18% في إصدار آيفون 15، و 14% في إصداري آيفون 15 بلس وآيفون 15 برو، و 12% في إصدار برو ماكس.

وبفرض صحة تلك المعلومات، فإن هاتف آيفون 15 بلس سيكون الإصدار الأكبر من ناحية سعة البطارية، يليه إصدار “برو ماكس” بفارق ضئيل، ثم الإصدار القياسي بفارق يبلغ 1000 ملي أمبير تقريبًا، بينما سيحمل إصدار برو أقل سعة للبطارية.

وأفادت تقارير أخرى سابقة بأن آبل قد تزيد سُمك هواتف آيفون 15 هذا العام، لتتيح مساحة داخلية أكبر فيها لزيادة سعة البطاريات.

ويتوقع أن تُجري آبل تحسينات في معالجات A16 و A17 التي سوف تُستخدم في هواتف آيفون 15، مما قد يطيل أيضًا من عمر البطارية فيها.

وفي سياقٍ متصل، ذكر موقع ITHome أن آبل قد ترفع سعة التخزين الأساسية في إصدارات آيفون 15 برو لتبدأ من 256 جيجابايت، بينما ستُبقي سعة التخزين المبدئية في الإصدار الأساسية كما هي، حيث ستبدأ من 128 جيجابايت في إطار إستراتيجية تتبعها آبل منذ سنوات لتوسيع الفوارق بين إصدارات آيفون برو والإصدارات الأخرى الأقل ثمنًا.

ومن المنتظر أن تكشف آبل عن سلسلة هواتف آيفون 15 في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، بينما ستُطرح في الأسواق خلال الربع الأخير من العام الجاري.

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