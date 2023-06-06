تقرير: شاومي تعمل على هاتف قابل للطي بتصميم جديد

أفاد تقرير من الصين بأن شركة شاومي تعتزم إطلاق هاتف ذكي قابل للطي يشبه هاتف (جالاكسي زد فليب4) Galaxy Z Flip4 من سامسونج و(ريزر 40 ألترا) من موتورولا.

ونشر حساب Digital Chat Station في موقع التواصل الاجتماعي الصيني (ويبو) Weibo تغريدة قال فيها: «يوجد مشروع جديد لجهاز ذي شاشة تطوى بشكل داخلي وعمودي».

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية إنستاجرام

Telegram

Linkedin

Youtube

SnapChat

وفي حال صحت المعلومات الواردة من الصين، فلن تكون الخطوة مستغربة من شاومي، وذلك بالنظر إلى أن مواطناتها: أوبو، وهواوي، وفيفو أطلقت هواتف ذكية قابلة للطي.

ويُعتقد أن شاومي تريد أن تظل قادرة على المنافسة، وقد أطلقت بالفعل هاتف (ميكس فولد 2) Mix Fold 2 القابل للطي، الذي يشبه هاتف (جالاكسي زد فولد) Galaxy Z Fold من سامسونج.

وقال حساب Digital Chat Station إن الهاتف سيكون نحيفًا وخفيفًا على نحو مثير للإعجاب، متبعًا في ذلك خطا هاتف (ميكس فولد 2)، الذي يعد من أنحف الهواتف الذكية القابلة للطي.

يُشار إلى أن التقرير الجديد يأتي بعد نحو أسبوع من إعلان شاومي عن هاتفها الذكي الأحدث في سلسلة (ردمي نوت) Redmi Note، وهو (ردمي نوت 12تي برو) Redmi Note 12T Pro.

ويأتي هاتف (ردمي نوت 12تي برو) خلفًا لهاتف (ردمي نوت 11تي برو) الذي أُعلن عنه العام الماضي، وهو يأتي مع شريحة متطورة من نوع (دايمنسيتي 8200 ألترا) Dimensity 8200 Ultra من شركة (ميدياتك) MediaTek.

وقبل ذلك بأيام، أعلنت شاومي عن وصول عدد مستخدمي هواتفها الذكية إلى رقم جديد غير مسبوق في تاريخها، حيث تجاوز 600 مليون مستخدم نشط حول العالم.

وتعمل هواتف الشركة الصينية بواجهة MIUI المبنية على نظام أندرويد، إذ قدمتها شاومي أول مرة عام 2010، أي قبل عام واحد من إطلاق أول هاتف ذكي لها (مي 1) Mi 1، ليزيد عدد مستخدميها تدريجيًا على مدار السنوات اللاحقة مدفوعة بتوسع شاومي وانتشار هواتفها، كما أصبحت واحدة من أشهر واجهات نظام أندرويد عالميًا.