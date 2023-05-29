تقرير: سامسونج قد لا تطلق هاتف جالكسي S23 FE هذا العام

شركة سامسونج قد تتخلى عن خططها بشأن إطلاق هاتف جالكسي S23 FE المنتظر خلال العام الجاري، لتأجل الإطلاق إلى العام المقبل، بحسب ما ذكر موقع SamMobile المتخصص في أخبار وشؤون الشركة الكورية في تقريرٍ أخير.

وأكد التقرير أن الهاتف لن يُطلق خلال وقت قريب بأي حال، إذ لا توجد أي علامات تشير إلى موعد إطلاق وشيك، وأن الأرجح أن سامسونج قد أجلت إطلاق الهاتف إلى الربع الأول من العام القادم، عوضًا عن الربع الأخير من العام الجاري.

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وفتح التقرير الباب أمام احتمالات أخرى، إذ قد تلغي سامسونج الهاتف كليًا هذا العام، كما فعلت مع إصدار S22 العام الماضي، أو تُعيد تسميته، بسبب “ظروف السوق الحالية”.

وكانت تقارير صحفية مختلفة قد أفادت على مدار الأشهر الماضية بأن سامسونج تعمل بالفعل على هاتف جالكسي S23 FE، بينما تضاربت التقارير بشأن موعد الإطلاق المحتمل، إذ قيل أن سامسونج قد تعجل بإطلاق الهاتف لدفع مبيعات سلسلة S23 البطيئة خلال الربع الثاني من العام الجاري.

ووفقًا لتسريبات سابقة، فإن سامسونج سوف تستعمل معالج Exynos 2200 من تصنيعها، بدلًا من معالج كوالكوم Snapdragon 8+ Gen 1، من أجل تقليل النفقات ودفع الأرباح أكثر في قطاع تصميم وتطوير المعالجات لديها. ومع ذلك، فقد يؤثر ذلك القرار في مبيعات الهاتف، التي قد تكون أقل مقارنةً بباقى سلسلة جالكسي S23.

وتشمل باقي المواصفات الفنية ذاكرة عشوائية بحجم 6 أو 8 جيجابايت من نوع LPDDR5، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

وعلى مستوى الكاميرا، سيأتي الجهاز بكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل، مع كاميرا خلفية ثلاثية: الأساسية بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا واسعة المجال بدقة 12 ميجابكسل، وأخرى مكبرة بدقة 8 ميجابكسل.

جدير بالذكر أن هواتف جالكسي FE هي هواتف ذكية تطلقها سامسونج بعد سلسلة جالكسي S الراقية عادةً، وفيها تأخذ سامسونج بردود الأفعال حولها، وتستطلع آراء المستهلكين بخصوص المزايا التي يرغبون فيها، لتطلق بعدها إصدار FE، وعادةً ما يكون أرخص ثمنًا كذلك، ويرمز اختصار FE إلى Fan Edition أو “إصدار المعجبين”، ويعد هاتف جالكسي S21 FE هو آخر إصدار في هذه السلسلة، ولا يزال متوفرًا في الأسواق حتى الآن.