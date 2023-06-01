تقرير جديد يكشف تكلفة مكونات سامسونج جالكسي S23 ألترا

كشف تقرير جديد لمؤسسة Counterpoint لأبحاث السوق عن تكلفة مكونات هاتف سامسونج جالكسي S23 ألترا، حيث بلغت 469 دولارًا أمريكيًا فقط، وذلك للنسخة ذات الذاكرة العشوائية 8 جيجابايت مع سعة تخزين 256 جيجابايت، والداعمة لشبكات الجيل الخامس من نوع sub-6GHz 5G.

وأفاد التقرير بأن مكونات شركة كوالكوم في الهاتف كانت لها الحصة الأكبر من التكلفة الإجمالية بنسبة بلغت 34%، بفارق 1% فقط عن سامسونج.

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وتصنع كوالكم العديد من المكونات لصالح سامسونج أهمها المعالج، والعديد من المكونات الخاصة بالشبكات اللاسلكية مثل المودم، بالإضافة إلى قاريء بصمات الأصابع الذي يعمل بالموجات فوق الصوتية في سلسلة هواتف سامسونج جالكسي S23، وكذلك بعض المكونات المسؤولة عن الصوت، والدوائر الكهربية لإدارة الطاقة.

وكما هو متوقع، فإن أغلى المكونات التي تدخل في تصنيع هاتف جالكسي S23 ألترا هو معالج Snapdragon 8 Gen 2، ومودم شبكات الجيل الخامس، وقد يفسر ذلك تمسك سامسونج الدائم بمعالجات Exynos التي تنتجها في هواتفها، رغم الانتقادات التي توجه لها أحيانًا، وأوجه القصور فيها مقارنةً بمثيلاتها من كوالكوم.

وتحتل الشاشة والكاميرا حصة كبيرة أيضًا من إجمالي التكلفة، لكنها أقل إذا ما قورنت بالمعالج ومودم الاتصالات اللاسلكية.

وتزود سامسونج نفسها ببعض المكونات مثل الشاشة، وذاكرة التخزين، والبطارية، وبعض الحساسات في الكاميرا، إذ تعتمد على حساساتها في كاميرا السيلفي الأمامية والكاميرا الخلفية الأساسية، بينما تزودها سوني بباقي الحساسات للكاميرا المكبرة، وكاميرا البيرسكوب، والكاميرا واسعة المجال.

جدير بالذكر أن فاتورة تكلفة المكونات الإجمالية لا تشمل تكاليف أخرى مثل البحث والتطوير، والشحن، والتسويق، والضمان، وخدمة العملاء، وغيرها. كما أن الإصدارات الأعلى من الهاتف بسعة تخزين أكبر أو ذاكرة عشوائية 12 جيجابايت، أو التي تدعم اتصال الجيل الخامس من نوع mmWave، سترفع التكلفة أكثر.

جدير بالذكر أن سامسونج تبيع الإصدار الأساسي من هاتف جالكسي S23 ألترا (بذاكرة عشوائية 8 جيجابايت مع سعة تخزين 256 جيجابايت) حاليًا بسعر 1100 دولارٍ أمريكي، وذلك أكثر من ضعف تكلفة المكونات الأساسية للهاتف، الأمر الذي يضمن لسامسونج هامش ربح كبير، حتى مع الأخذ في الاعتبار العوامل الأخرى غير المشمولة في حساب تكلفة مكونات الهاتف.