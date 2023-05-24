تقرير: تحديث iOS 17 القادم قد يحوّل آيفون إلى شاشة عرض ذكية

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أفاد تقرير جديد نشرته صحيفة “بلومبيرج” الأمريكية بأن تحديث iOS 17 القادم سيحمل ميزة جديدة لهواتف آيفون تمكن المستخدمين من تحويلها إلى شاشة ذكية.

ووفقًا لما ذكرته الصحيفة الأمريكية، فإن الميزة الجديدة – عند تفعيلها – سوف تعرض بعض الأشياء على الشاشة مثل حالة الطقس، والإشعارات، والمواعيد في التقويم، عندما يُقفل الهاتف، ويوضع على جانبه بشكل أفقي.

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وستُعرض هذه المعلومات في شكل تطبيقات مصغرة “ويدجت” على خلفية داكنة بنصوص ساطعة على شاشة القفل بشكل مستمر، ما يُعد إضافة لخاصية التطبيقات المصغرة المخصصة لشاشة القفل، التي أعلنت عنها آبل العام الماضي مع تحديث iOS 16.

وستكون هذه الميزة ذات فائدة عند وضع آيفون على المكتب، أو على الحامل المخصص، انتظارًا لقدوم أية إشعارات جديدة، أو لتذكيرك بمواعيد قادمة.

وسوف تحّول هذه الميزة المزعومة شاشة قفل آيفون إلى أشبه بما يُعرض على شاشات العرض الذكية مثل شاشة Echo Show من أمازون، وشاشة Nest Hub من جوجل.

يُذكر أن هواتف جوجل بكسل هي الأخرى تحمل بالفعل ميزة مشابهة، عندما توضع على حامل بكسل المخصص لها، حيث يتمكن المستخدم من الوصول إلى إعدادات مختلفة، كما يتمكن من عرض مجموعة من الصور من تطبيق Google Photos، بينما يجري شحن الهاتف.

ولم يشر تقرير “بلومبيرج” إلى قدوم هذه الميزة على أجهزة آيباد مثل أجهزة آيفون، إذ لا يزال نظام iPadOS متخلفًا عن نظام iOS، من حيث الافتقاد إلى مزايا تخصيص شاشة القفل.

ورفضت آبل التعليق على الأمر عندما تواصلت معها الصحيفة الأمريكية للرد.

ومن المقرر أن تكشف آبل عن التحديثات الجديدة ﻷنظمة التشغيل الخاصة بأجهزتها خلال مؤتمرها السنوي القادم للمطورين WWDC 2023، الذي سيبدأ يوم 5 يونيو/حزيران المقبل.

وقد أضافت الصحيفة أن تحديث iOS 17 سيحمل مزايا أخرى مثل ميزة التحميل الجانبي للتطبيقات من خارج متجر آب ستور، وتقديم تطبيق جديد خاص بكتابة الخواطر والأفكار لتحسين الصحة النفسية، بالإضافة إلى تحديث تطبيق النظام الأساسية مثل تطبيقي الصحة والمحفظة.

وكانت تسريبات سابقة قد أشارت إلى أن آبل نفسها تعمل على تطوير شاشة عرض ذكية، للتحكم بالأجهزة المنزلية بشكل أساسي، بالإضافة إلى إمكانيات أخرى مثل تشغيل الصوتيات، ومقاطع الفيديو، وإجراء المكالمات عبر تطبيق فيس تايم، وغيرها. وقد تطلق آبل الشاشة بحلول عام 2024 المقبل.