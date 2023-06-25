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تقرير: آبل تعتزم إطلاق الجيل الثاني من ساعة ألترا هذا العام

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تقرير: آبل تعتزم إطلاق الجيل الثاني من ساعة ألترا هذا العام

أفادت وكالة بلومبيرج الأمريكية في تقريرٍ أخيرٍ بأن الجيل الثاني من ساعة آبل ألترا Apple Watch Ultra سوف يُطلق هذا العام بالتوازي مع منتجات أخرى مثل سلسلة آيفون 15 والجيل التاسع من الإصدار القياسي للساعة Apple Watch Series 9.

ولم يُشر تقرير بلومبيرج إلى مواصفات تفصيلية بشأن الجيل الثاني القادم من ساعة آبل ألترا، إلا أنه من المتوقع أن تحمل الساعة تصميم الإصدار الأول نفسه دون اختلافات كبرى، مع بعض التحسينات في المواصفات الداخلية.

وتُعد ساعة Apple Watch Ultra هي الإصدار الأغلى من بين إصدارات ساعات آبل الذكية، إذ يبدأ سعرها من 800 دولارٍ أمريكي، وقد صدرت أول مرة نهاية العام الماضي.

ومن المقرر أن تعقد آبل مؤتمرًا للكشف عن منتجات جديدة لها في سبتمبر/ أيلول المقبل، كما تفعل الشركة الأمريكية بشكل دوري في كل عام.

وأشار تقرير بلومبيرج إلى أن آبل لن تُحدث سلسلة حواسيب ماك هذا العام، إذ لن تطلق الشركة أجهزة ماك بوك آير وماك بوك برو بمعالج M3 إلا بحلول العام المقبل.

وأكد التقرير أن آبل تعمل على تطوير جهاز iMac بشاشة قياسها 24 إنشًا، بالإضافة إلى نسخة أخرى بشاشة يزيد قياسها على 30 إنشًا، دون الإشارة إلى مواصفات محددة.

وكشف تقرير بلومبيرج عن خطط آبل بخصوص أجهزة أخرى، حيث تعمل الشركة الأمريكية كذلك على إصدارات جديدة من أجهزة آيباد برو بشاشة OLED وجهاز آيباد آير، وتنوي آبل إطلاق تلك الأجهزة خلال عام 2024 المقبل.

وما زالت أجهزة أخرى مثل الجيل الثالث من سماعات AirPods Pro اللاسلكية والإصدار القادم من تلفاز Apple TV في مراحل التطوير الأولية، وفقًا للتقرير.

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