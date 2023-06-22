تقرير: آبل قد تؤجل إطلاق آيفون SE 4 رخيص الثمن

أفاد محللون في مؤسسة باركليز المالية البريطانية بأن الجيل الرابع المنتظر من هاتف آيفون SE رخيص الثمن قد لا تطلقه آبل في عام 2024 القادم، وقد يؤجل إطلاقه إلى وقت لاحق.

وقال الباحثون إنهم توصلوا لتلك النتيجة بعد الحديث إلى العديد من الشركات في سلاسل الإمداد الخاصة بآبل، كما أوضحوا أن القرار مرتبط بتطوير مودم الجيل الخامس 5G الخاصة بآبل، إذ إنه ليس جاهزًا بعد، ولا يتوقع انتهاء العمل على تطويره في وقتٍ قريب.

وتعمل آبل على مودم الاتصالات الخاص بها منذ عام 2018، كما أنها استحوذت على قطاع تطوير شرائح المودم في شركة إنتل في عام 2019 في صفقة كبرى بلغت مليار دولار أمريكي.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، صرح المحلل الشهير “مينج تشي كو” المهتم بشؤون آبل بأن الإنتاج الكبير لمودم آبل لن يبدأ إلا في عام 2025 على أقرب تقدير، مشيرًا إلى أن هواتف آيفون 15 وآيفون 16 سوف تظل تعتمد على استخدام شرائح مودم من شركة كوالكوم الأمريكية، كما هو الحال في الوقت الراهن.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد أشارت إلى أن آبل سوف تستخدم تصميم هاتف آيفون 14 الحالي نفسه في هاتف آيفون SE القادم، وأنه سيحتوي على شاشة OLED مع تقنية تعرف الوجه Face ID، وليس معروفًا إن كانت آبل سوف تطلق هذا الجهاز بمودم من إنتاجها أو من إنتاج كوالكوم.

يُذكر أن الإصدار الحالي من هاتف آيفون SE أُطلق في مارس من عام 2022، ويعد هو الجيل الثالث من الجهاز بشاشة قياسها 4.7 إنشًا من نوع LCD، وتقنية Touch ID من أجل تعرّف بصمات الأصابع، بالإضافة إلى كاميرا خلفية دقتها 12 ميجابكسل، ودعم شبكات الجيل الخامس، ومعالج A15 بيونك، وسعر يبدأ من 430 دولارًا أمريكيًا، كأرخص هاتف آيفون متاح للشراء من آبل.

وأطلقت آبل الجيل الأول من الهاتف عام 2016، بينما طرحت الجيل الثاني عام 2020، ولا تلتزم آبل بخطة زمنية واضحة وثابتة بالنسبة لهواتف آيفون SE، خلافًا للإصدارات السنوية التي تصدر بصفة دورية بعد الإعلان عنها خلال شهر سبتمبر/ أيلول من كل عام.