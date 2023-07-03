تقرير: آبل تعمل على شاشة جديدة بميزات ذكية

أفاد تقرير من وكالة بلومبرج الإخبارية بأن شركة آبل تخطط لإطلاق شاشة جديدة تمتاز بأنها تحتوي على شريحة سيليكون من إنتاجها على غرار شاشة (إستديو ديسبلاي) Studio Display التي تحتوي على شريحة (أي13) A13.

ووفقًا للتقرير، الذي نُشر يوم الأحد، فإن إدماج الشريحة في الشاشة سيجعلها قادرة على العمل على نحو مستقل عن حواسيب ماك الشخصية، الأمر الذي يسمح بإمكانية تشغيلها كشاشة ذكية حينما يكون الحاسوب مطفأً.

وانتشرت منذ مدة بعض الشائعات بشأن خطط آبل لإطلاق شاشات جديدة، ومن ذلك أن عملاقة التقنية الأمريكية قد تعمل الشركة على شاشة من نوع mini-LED بمقاس 27 بوصة، وإصدار جديد باهظ الثمن من شاشة (آبل برو ديسبلاي إكس دي آر) Apple Pro Display XDR، قد تدعم القدرة على استدعاء المساعد الذكي (سيري) المضمن في شاشات العرض نفسها.

ويُعتقد أن قدرات الشاشات الذكية الجديدة تشبه إلى حد كبير ميزة وضع (الاستعداد) StandBy التي سوف تُصدر في نظام (آي أو إس 17) في وقت لاحق من هذا العام.

ويتيح وضع الاستعداد لهواتف آيفون الذكية، العاملة بنظام التشغيل (آي أو إس) العمل كشاشات عرض ذكية حين توصيلها بالطاقة ووضعها بالشكل الأفقي.

وتشبه هذه الميزة جزئيًا ساعات المنبه مع تعتيم الشاشة إلى اللون الأحمر الباهت ليلًا حينما يكون المستخدم نائمًا، مع إضافة معلومات أخرى مهمة يمكن رؤيتها، والتحكم في المنزل الذكي مباشرة من وضع الاستعداد StandBy.

ويتوقع تقرير بلومبرج أن آبل تحتاج إلى بعض الوقت لتقديم شاشة ذكية للمستهلكين، وقد تطلق الشاشة في عام 2024 «على أقرب تقدير».

هذا، ويأتي التقرير بالتزامن مع معلومات أخرى نشرتها بلومبرج عن أن آبل تخطط لإضافة بعض المزايا المتعلقة بالصحة في الإصدارات القادمة من سماعات الأذن (آيربودز) AirPods اللاسلكية الخاصة بها، ومنها إمكانية تحديد مستوى السمع لدى المستخدم بالإضافة إلى قياس درجة حرارة الجسم.