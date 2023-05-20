تعرَّف Spacetop .. أول حاسوب محمول يستخدم الواقع المعزز بدلًا من الشاشة

أعلنت شركة ناشئة اسمها (سايتفول) Sightful حديثًا عن (سبيستوب) Spacetop بوصفه أول حاسوب محمول في العالم يستخدم تقنية الواقع المعزز، وذلك بعد زهاء ثلاث سنوات من التطوير.

وطوَّر الحاسوب المحمول المميز فريق يضم أكثر من 60 خبيرًا في الحوسبة المكانية، ومن ذلك: موظفون سابقون لدى عمالقة التقنية، مثل: آبل، ومايكروسوفت، و(ماجيك ليب) Magic Leap.

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وتقول الشركة الناشئة، التي مقرها تل أبيب، إن (سبيستوب) يمثل الجيل التالي من الحوسبة الشخصية، وأولَ تطبيق للواقع المعزز الذي يتلائم بسلاسة مع حياة المستخدمين اليومية.

وأوضحت (سايتفول) أن العتاد المخصص وإدارك البيئة المكانية جعل (سبيستوب) Spacetop يستفيد من الواقع المعزز على نحو يزيل القيود المادية التي تعاني منها أجهزة الحاسوب المحمولة التقليدية.

ونتيجة لذلك، فإن (سبيستوب) Spacetop يُعدّ، وفقًا للشركة، الحاسوب المحمول الأول من نوعه في السماح للمستخدمين بالاستفادة من مساحة العمل الافتراضية الضخمة ومن الخصوصية اللتين صُممتا وخُصِّصتا لزيادة إبداعهم، وذلك بغض النظر عن مكان وجودهم؛ كل ذلك في حاسوب محمول ذي شكل مألوف.

وتقول الشركة إن (سبيستوب) صُمم بصورة خاصة لمواكبة نزعة «العمل من أي مكان»، وهو يستفيد استفادة كاملة من الواقع المعزز لتحويل العالم من حول المستخدمين إلى مكتب منزلي محمول.

ومع شاشة افتراضية تزيد مساحتها عن 100 بوصة، تقول (سايتفول) إن مستخدمي (سبيستوب) يصممون بأنفسهم بيئة عملهم المثالية لجعلها مرتبة ومنظمة بالطريقة الدقيقة التي تساعدهم على التركيز والقيام بأفضل ما لديهم.

وأضافت الشركة أنه يمكن لمستخدمي (سبيستوب)، الذين لا تُقيدهم شاشات الحواسيب الشخصية المحمولة التي تأتي عادةً بمقاس يتراوح بين 13 و16 بوصة، والتي تؤدي إلى «علامات تبويب لا نهاية لها، وتطبيقات مدفونة، وتبديل مستمر بين النوافذ»، التركيز في عملهم بفضل إمكانية عرض التطبيقات الرئيسية كافةً والوصول إليها في أي لحظة.

وتقول الشركة إن (سبيستوب) يعمل بسلاسة كأي حاسوب محمول، ولكنه يمنح المستخدمين إمكانية الاستمتاع بتجربة الواقع المعزز بدون الحاجة إلى تعلم إيماءات معقدة أو عتاد خارجي أو برامج مدمجة في الأجهزة غير المعدة للواقع المعزز.

ويمكن لمستخدمي الحاسوب أيضًا استخدام الواقع المعزز للحصول على تجربة متعددة الشاشات بغض النظر عن اتساع المكان الذي يجلسون فيه أو ضيقه. ثم إن بيئة عمل الحاسوب، التي تسميها الشركة (كانفاس) Canvas، مَخفِّية تمامًا، إذ لا يمكن لأي أحد أن يرى ما يراه المستخدم، مما يريح المستخدمين من قلق المتطفلين الذي يسترقون النظر حين العمل مع الحواسيب المحمولة التقليدية.

يُذكر أن شركة (سايتفول) أطلقت برنامجًا للوصول المبكر إلى (سبيستوب) Spacetop مع إتاحة 1,000 وحدة من الحاسوب. ويمكن الانضمام إلى البرنامج من هنا.