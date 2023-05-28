تسريب مواصفات هاتف آيفون 15 برو ماكس المرتقب

نشر موقع GSMArena المختص بأخبار الهواتف الذكية تقريرًا تناول فيه بعض مواصفات هاتف آيفون 15 برو ماكس القادم لاحقًا هذا العام.

وتُظهر التسريبات الجديدة التي نشرها الموقع أن بعض مكونات الهاتف المنتظر سوف تبقى كما هي دون تغيير، مثل الإصدار الحالي آيفون 14 برو ماكس، الذي بدأ إطلاقه عام 2022، في حين ستحدّث آبل مكونات أخرى.

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ونقل الموقع عن أحد المسربين المطلعين على الأمر، المواصفات الخاصة بالكاميرا الأساسية، والشاشة، والمعالج، والذاكرة العشوائية.

ويشير التقرير إلى أن الهاتف سوف يحمل كاميرا أساسية بدقة 48 ميجابكسل بحساس IMX803 من سوني، الحساس نفسه المستخدم حاليًا، مما يتعارض مع تقارير أخرى سابقة أشارت إلى آبل سوف تستخدم حساس IMX903 الأحدث، حيث ينتج دقة الصور نفسها، لكنه أكبر حجمًا، ليسمح بالتقاط كم أكبر من الضوء.

وسوف تبقى الشاشة على حالها أيضًا، إذ ستعتمد آبل على الألواح نفسها من نوع M12 OLED، مع تغييرات طفيفة في الأبعاد، مع احتمال جعل الحواف أنحف مما هي عليه الآن.

ويؤكد التقرير على قدوم معالج A17 في هاتف آيفون 15 برو ماكس، حيث سيُصنع بتقنية معالجة 3 نانومتر، مع زيادة في حجم الذاكرة العشوائية إلى 8 جيجابايت من نوع LPDDR5، بدلًا من 6 جيجابايت. ويتوقع أن تأتي تلك التغيرات كذلك مع إصدار آيفون 15 برو.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن آبل قد تغير اسم الهاتف ليصبح “آيفون 15 ألترا” عوضًا عن “آيفون 15 برو ماكس”، لاختصار الاسم، وهي تسمية اتبعتها آبل بالفعل مع الإصدار الأرقى من ساعتها الذكية. ولم تتخذ آبل قرارًا نهائيًا بشأن تسمية الهاتف، وقد يظل الاسم كما هو في النهاية دون تغيير.

وكان المحلل الشهير Ming-Chi Kuo المختص بشؤون آبل، قد أفاد في وقت سابق بأن هاتف آيفون 15 برو ماكس القادم هو الإصدار الوحيد من سلسلة آيفون 15 الذي سيحمل كاميرا مكبرة من نوع بيرسكوب Periscope من أجل تحسين قدرات الهاتف في عمل التكبير البصري، إذ سيصبح بالإمكان عبرها تكبير الصور بصريًا دون تشويش حتى 6 مرات.

ومن جهة أخرى، قد تحافظ آبل على التصميم الخارجي نفسه بشكل عام في هواتف آيفون 15، مع إدخال تحسينات مثل وضع إطار مصنوع من معدن التيتانيوم في إصدارات برو.

وتؤكد مصادر مختلفة أن آبل سوف تتخلى عن منفذ الشحن ونقل البيانات التقليدي Lightning، من أجل إضافة منفذ USB C ﻷول مرة في هواتف آيفون.