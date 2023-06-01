تسريب بعض مواصفات نظارة آبل للواقع المختلط قبيل الإعلان عنها

سُربت بعض المواصفات الفنية الخاصة بنظارة آبل للواقع المختلط قبيل الإعلان الرسمي المنتظر عنها.

وأفاد روس يونج، الرئيس التنفيذي لشركة DSCC، المتخصصة في استشارات سلاسل إمداد الشاشات، في تغريدة له على تويتر، بأن نظارة آبل القادمة ستأتي بشاشتين، واحدة لكل عين، كلٍ منها بقياس 1.41 إنش، من نوع Micro OLED.

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وستكون كل شاشة من شاشتي نظارة آبل على درجة فائقة من الدقة والسطوع، حيث ستبلغ دقة كل واحدة منها 4,000 × 4,000 بكسل، بكثافة بكسلات 4,400 بكسل لكل إنش، ودرجة سطوع تصل إلى 5,000 شمعة.

وللمقارنة، فإن نظارة ميتا Quest Pro تبلغ دقتها 1,800 × 1,920 بكسل لكل شاشة، ونظارة سوني PlayStation VR 2 تبلغ دقتها 2,000 × 2,040 بكسل لكل شاشة.

وتجدر الإشارة إلى أن درجة السطوع أعلى بمقدار 5 أضعاف من درجة السطوع القياسية الموجودة على الهواتف الذكية. ومع ذلك، فإن العين البشرية ترى الضوء بشكل مختلف، إذ تحسب الزيادة الواقعية بطريقة أسية، ما يعني أن شاشة نظارة آبل ستكون أكثر سطوعًا بثلاث مرات تقريبًا مقارنةً بشاشة الهاتف الذكي في ذروة سطوعها.

وستدعم نظارة آبل المنتظرة تقنيتي الواقع المعزز AR والواقع الافتراضي AR، ويطلق عليهما معًا “الواقع المختلط”، وستحمل اسم Apple Reality Pro، وفقًا لتقارير صحفية أخيرة.

وقد تطرح آبل النظارة بسعر مرتفع، يزيد على 1500 دولارٍ أمريكي، علمًا بأن شركة ميتا تبيع نظارتيها Quest 2 و Quest Pro بسعر 300 و 1000 دولارٍ أمريكي على الترتيب.

وستتمكن النظارة من الاستفادة من بعض خدمات جوجل كخدمة البث التلفزيوني، واللياقة البدنية، بالإضافة إلى القدرة على تشغيل بعض تطبيقات متجر آب ستور بعد تحسينها للعمل مع النظارة.

ومن المقرر أن تعلن آبل عن نظارتها للواقع المختلط خلال أيام، ضمن فعاليات مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2023، حيث سينعقد في الفترة بين الخامس إلى التاسع من شهر يونيو/حزيران الجاري.