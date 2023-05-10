بدء إطلاق هواتف هواوي P60 و Mate X3 في الأسواق العالمية

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أعلنت شركة هواوي الصينية عن بدء إطلاق سلسلة هواتف P60 الراقية بالإضافة إلى الهاتف القابل للطي Mate X3 في الأسواق العالمية، بعد أن كانت متاحة داخل الصين فقط.

وكانت هواوي قد أعلنت عن تلك الهواتف رسميًا نهاية شهر مارس/آذار لتباع فقط داخل السوق الصيني، قبل أن تشق طريقها إلى الأسواق العالمية.

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وستتوفر هواتف هواوي P60 و Mate X3 داخل الدول الأوروبية والمملكة المتحدة أولًا بدايةً من شهر مايو/آيار الجاري.

وتعتزم الشركة الصينية إتاحة هاتف Mate X3 القابل للطي للشراء بدايةً من يوم 22 مايو المقبل بسعر 2,199 يورو (أو 1,999 جنيه إسترليني في المملكة المتحدة).

وبدأت هواوي بالفعل في توفير هاتف P60 Pro في أوروبا بسعر يبدأ من 1,199 يورو ( 1,199 جنيه إسترليني في المملكة المتحدة).

ومن المتوقع أن تتوسع هواوي لتطلق تلك الهواتف في المزيد من الدول حول العالم، وخاصةً بعض الأسواق الآسيوية ودول الشرق الأوسط، حيث لا تزال هواوي موجودة رغم العقوبات الأمريكية التي أثرت فيها سلبًا على جميع المستويات.

ويأتي هاتف هواوي Mate X3 القابل للطي على شكل كتاب بشاشتين تعملان بتردد 120 هرتز، واحدة خارجية بقياس 6.4 بوصات، وأخرى داخلية بقياس 7.85 بوصات، كما يدعم مقاومة الماء والغبار بمعيار IPX8، ويضم كاميرا خلفية ثلاثية وأخرى أمامية، ويعمل بنظام Harmony OS 3.1 التابع لشركة هواوي المبني على نظام أندرويد بدون خدمات جوجل، ويحتوي على معالج Snapdragon 8+ Gen 1، وذاكرة عشوائية بحجم 12 جيجابايت، وبطارية بسعة 4,800 ملي أمبير داعمة للشحن السريع بقوة 66 واط، وسعة تخزين تبدأ من 256 جيجابايت حتى تيرابايت.

وأما هاتف هواوي P60 Pro فهو الإصدار الأفضل من بين سلسلة P60، ويأتي بشاشة بقياس 6.67 بوصات بتردد 120 هيرتز، ومعالج Snapdragon 8+ Gen 1 مع ذاكرة عشوائية بحجم 8 أو 12 جيجابايت مع سعة تخزين 256 او 512 جيجابايت على الترتيب، وكاميرا خلفية ثلاثية وأخرى أمامية، وبطارية بسعة 4,815 ملي أمبير داعمة للشحن السريع بقوة 88 واط، ويعمل بنظام Harmony OS 3.1 بدون خدمات جوجل.