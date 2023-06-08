بدء إطلاق سلسلة هواتف ريلمي 11 برو في الأسواق العالمية

بدأت شركة ريلمي إطلاق هواتف ريلمي 11 برو و 11 برو بلس في الأسواق العالمية بعد الإعلان عنها في الصين الشهر الماضي.

واختارت ريلمي الهند كأولى الدول التي تصلها الهواتف الجديدة بعد بلدها الأم. وتأتي الهواتف بعدة ألوان هي: الأسود، والبني، والأخضر.

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وتتوفر هواتف ريلمي في الأسواق العالمية بذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجابايت مع سعة تخزين 256 جيجابايت، كما ستتيح ريلمي إصدار برو بسعة 128 جيجابايت أيضًا ليكون خيارًا أقل ثمنًا.

وبحسب الأسعار الُمعلنة، فإن سعر ريلمي 11 برو سيبدأ من 300 دولار أمريكي تقريبًا، في حين سيبدأ سعر إصدار برو بلس من 350 دولارًا أمريكيًا.

ويحمل الهاتفان بعض المواصفات المشتركة، كما يختلفان في عدد من الأشياء أبرزها شحن البطارية والكاميرا، حيث يتمتع هاتف ريلمي 11 برو بلس بكاميرا أساسية خلفية بدقة 200 ميجابكسل مع كاميرا ثانية واسعة المجال بدقة 8 ميجابكسل، وأخرى ثالثة للتصوير عن قرب بدقة 2 ميجابكسل، أما إصدار 11 برو فيأتي بكاميرا خلفية أساسية بدقة 100 ميجابكسل، وبدون الكاميرا الواسعة المجال، علمًا بأن الكاميرا الخلفية في الهاتفين تدعم تقنية التثبيت البصري OIS، وتصوير الفيديو بجودة تصل إلى 4K.

وفيما يتعلق بالكاميرا الأمامية، فهي بدقة 32 ميجابكسل في هاتف ريلمي 11 برو بلس، ودقة 16 ميجابكسل في إصدار برو.

ويحمل الهاتفان كلاهما بطارية بسعة 5000 ملي أمبير، وشاحن بقوة 100 واط ﻹصدار برو بلس، و 67 واط لإصدار برو.

ويتفق الهاتفان في باقي المواصفات، حيث الشاشة بقياس 6.7 إنش من نوع AMOLED بمعدل تحديث 120 هيرتز، والمعالج هو Dimensity 7050، مع مستشعر بصمات في الشاشة، وسماعات ستريو داعمة لتقنية Dolby Atmos، ونظام تشغيل Android 13 بواجهة Realme UI 4.0، كما يدعم الهاتفان شبكات الجيل الرابع والخامس، مع إمكانية إضافة شريحتي اتصال.

ومن المنتظر إطلاق هواتف ريلمي الجديدة في المزيد من الأسواق خلال الفترة المقبلة بشكل تدريجي.