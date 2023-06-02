انتشار واسع لنظام iOS 16 على آيفون قبيل الإعلان عن iOS 17

كشفت شركة آبل عن أحدث الإحصائيات الخاصة بانتشار نظام iOS 16 بين أوساط المستخدمين، حيث أظهرت أن النظام مثبت حاليًا على 81% من إجمالي هواتف آيفون النشطة.

وأفادت آبل عبر موقع المطورين الخاص بها بأن نسبة وجود نظام iOS 16 ترتفع لتصل إلى 90% إذا ما أُخذ في الاعتبار فقط هواتف آيفون التي صدرت خلال الأعوام الأربعة الأخيرة.

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وتظهر الاحصائيات أيضًا أن نظام تشغيل iOS 15 مثبت حاليًا على 13% من هواتف آيفون، بينما تعمل فقط 6% منها بإصدارات أقدم من iOS.

ولا تزال آبل تمد الأنظمة الأقدم من iOS بالتحديثات الأمنية على فترات متباعدة، كلما تتطلب الأمر ذلك، حتى تضمن تأمين تلك الأجهزة من الثغرات الأمنية على الأقل.

ومن جهة أخرى، أظهرت الإحصائيات الرسمية من آبل أن نظام iPadOS 16 مبثت على 71% من أجهزة آيباد إجمالًا، و 76% من أجهزة أيباد التي صدرت في الأعوام الأربعة الأخيرة، في حين تعمل 18% منها بنظام iPadOS 15، و 6% بإصدارات أقدم.

ويعتبر نظامي iOS 16 لهواتف آيفون، و iPadOS 16 لأجهزة أيباد، هي أحدث إصدارات أنظمة آبل المتوفرة حاليًا، وقد صدرت لجمهور المستخدمين في شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

ومن المنتظر أن تعلن آبل عن الإصدارات الجديدة من أنظمة التشغيل الخاصة بها، ومنها iOS 17 و iPadOS 17 في غضون أيام خلال فعاليات مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2023.

وللمقارنة، فإن تحديث أندرويد 13 – وهو آخر تحديثات أندرويد المتاحة – متوفرة فقط على نحو 12% من الأجهزة وفقًا لأحدث الإحصائيات، في حيت تعمل غالبية الأجهزة بنظام أندرويد 11 الصادر في عام 2020، وهو الأمر الذي يعطي أجهزة آبل الأفضلية دومًا فيما يتعلق بالحصول على التحديثات بشكل سريع ولفترة طويلة، كما يضمن لمطوري تطبيقات أجهزة آبل عمل المزايا الجديدة التي يضيفونها إلى تطبيقاتهم بكفاءة لدى غالبية المستخدمين.