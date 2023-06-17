اليابان ستجبر آبل على إتاحة تحميل التطبيقات من خارج آب ستور

أصدرت الحكومة اليابانية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة التي تهدف إلى إجبار آبل وجوجل على السماح للمستخدمين بتنزيل التطبيقات من خارج متجري آب ستور وجوجل بلاي.

وترى الحكومة اليابانية أن الإجراءات الجديدة ستؤدي إلى زيادة المنافسة وخفض أسعار التطبيقات، بينما يرى مراقبون أن ذلك الأمر سيكون له أيضًا بعض الآثار الجانبية مثل انتشار الجرائم الإلكترونية، وارتفاع أسعار الأجهزة.

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية إنستاجرام

Telegram

Linkedin

Youtube

SnapChat

وتستهدف الحكومة اليابانية آبل خصيصًا بهذه القواعد الجديدة؛ لأن جوجل تتيح بالفعل تحميل التطبيقات من خارج جوجل بلاي ، كما تسمح بوجود متاجر تطبيقات بديلة لنظام أندرويد، وهذا خلافًا لآبل، التي لا تتيح تحميل التطبيقات من خارج متجرها الرسمي آب ستور.

وقالت صحفية Japan Times إن القواعد الجديدة تلزم أيضًا متاجر التطبيقات المستقلة بتوفير الخصوصية والأمان في التطبيقات التي ستُتاح عبرها، كما ستسمح لتلك المتاجر بإتاحة خيارات دفع بديلة بخلاف تلك التي توفرها جوجل وآبل.

وبالإضافة إلى ذلك، تود الحكومة اليابانية من الشركات السماح للمستخدمين بحذف التطبيقات التي تأتي مثبتة افتراضيًا على الأجهزة، وعدم إعطاء أية تفضيلات لخدماتهم.

ومن المتوقع أن تدخل القواعد التنظيمية الجديدة حيز التنفيذ، بعد أن يشرعها مجلس النواب الياباني خلال عام 2024 المقبل.

ولا يستطيع مستخدمو هواتف آيفون وأجهزة آيباد تحميل أية تطبيقات أو ألعاب من خارج متجر آب ستور، إلا بإجراءات معقدة مثل كسر حماية النظام – أو الجيلبريك Jailbreak – وهو أمر تحظره آبل، وتلغي على إثره ضمان أي جهاز في حالة حدوث ذلك.

ومع أن جوجل تسمح بتحميل التطبيقات من متاجر التطبيقات المستقلة، إلا أن الإحصائيات تشير إلى اعتماد أكثر من 97% من المستخدمين على متجر جوجل بلاي.

ولا تزال آبل وجوجل تمنعان أي وسيلة دفع داخل التطبيقات والألعاب غير التي تقدمانها من أجل الحصول على عمولة خاصة عن كل عملية دفع، تتجاوز أحيانًا 30% من قيمة العملية، وهو أمر محل انتقاد دائم.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض أيضًا حزمة إجراءات مماثلة عبر قانون الأسواق الرقمية DMA الذي أقره العام الماضي، ومن المتوقع أن تتخذ العديد من الدول الأخرى حول العالم خطوات مشابهة.