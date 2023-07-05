الإعلان عن Red Magic 8S Pro .. أول هاتف بذاكرة عشوائية تصل إلى 24 جيجابايت

أعلنت شركة ZTE الصينية عن هاتفها الذكي الجديد Red Magic 8S Pro الموجه لهواة تشغيل الألعاب على الهواتف المحمولة، وهو أول هاتف ذكي يحمل ذاكرة عشوائية تصل إلى 24 جيجابايت مع مواصفات أخرى مرتفعة.

ويأتي الهاتف بشاشة كبيرة قياسها 6.8 إنشات من نوع AMOLED بدقة 1116 × 2480 بكسل، ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتغطي الشاشة حتى 100% من الطيف اللوني DCI-P3، وتصل درجة السطوع فيها إلى 1300 شمعة، كما أنها محمية بطبقة زجاج غوريلا جلاس 5، وذات درجة حساسية عالية للمس تبلغ 960 هرتزًا.

وبالحديث عن المواصفات الداخلية، يحمل هاتف Red Magic 8S Pro معالج سنابدراجون 8+ جين 2 بتردد يصل إلى 3.36 جيجاهرتز، ومعالج رسوميات يصل تردده إلى 719 ميجاهيرتز، مع ذاكرة عشوائية من نوع LPDDR5X تصل إلى 12 جيجابايت في إصدار Pro، و 24 جيجابايت في إصدار +Pro مع سعة تخزين من نوع UFS 4.0 تصل إلى 512 جيجابايت في إصدار Pro، وتيرابايت في إصدار +Pro، كما يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 6000 ملي أمبير، وشاحن سريع بقوة 80 واطًا.

وتعد ZTE بأداء ثابت ومستقر للمعالجات بفضل نظام التبريد الجديد ICE 12، الذي يعتمد على معجون حراري ومروحة هوائية لتبديد الحرارة، بالإضافة إلى طبقة من الجرافين تحت الشاشة.

ويحتوي هاتف Red Magic 8S Pro على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل تحت الشاشة، بالإضافة إلى 3 كاميرات خلفية، الأساسية منها بدقة 50 ميجابكسل بالإضافة إلى كاميرا واسعة المجال وأخرى للتصوير عن قرب.

ويبدأ سعر هاتف Red Magic 8S Pro من 600 دولارٍ أمريكي ، علمًا بأن النسخة الأغلى من الهاتف التي تحمل ذاكرة عشوائية بحجم 24 جيجابايت يبلغ سعرها 1050 دولارًا أمريكيًا، ويتوقع إطلاق الهاتف في الأسواق العالمية قريبًا.