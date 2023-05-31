الإعلان عن سماعة vivo TWS Air Pro بميزة الإلغاء النشط للضوضاء

أعلنت شركة فيفو رسميًا عن سماعتها اللاسلكية الجديدة vivo TWS Air Pro، بالتوازي مع الإعلان عن سلسلة هواتف S17.

وتأتي سماعة فيفو الجديدة بسعر تنافسي مثل بعض السماعات اللاسلكية المُعلن عنها في الآونة الأخيرة مثل سماعة هونر Honor Earbuds X5، وسماعة أوبو Oppo Enco R2.

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وتدعم سماعة فيفو الجديدة ميزة الإلغاء النشط للضوضاء Active Noise Cancellation – تُعرف اختصارًا بـ ANC – التي تعتمد على استخدام ميكروفونات داخلية للكشف عن الضوضاء الخارجية وتوليد موجات صوتية عكسية لإلغائها. وبذلك يمكن للمستخدم الاستماع إلى الموسيقى أو الصوت بشكل أفضل وأكثر وضوحًا دون تشويش من الضوضاء الخارجية.

ومن جهة أخرى، تفتقد سماعة فيفو vivo TWS Air Pro إلى ميزة “الاتصال المتعدد النقاط Multipoint Connection”، التي تتيح للسماعة الاتصال بأكثر من جهاز في آن واحد مع إمكانية التبديل بينهم، علمًا بأنها متوفرة في السماعتين السابق الإشارة إليهما.

وتحتوي سماعة فيفو على مكبر للصوت بحجم 14.2 مليمتر، وهي تتصل بالأجهزة لاسلكيًا عبر البلوتوث Bluetooth 5.3، ويمكن التحكم بالصوت والمكالمات من خلال اللمس، وتدعم السماعة أيضًا وضع الكمون المنخفض Low Latency Mode، الذي يقلل التأخير عند ربط السماعة وقت تشغيل الألعاب، بالإضافة إلى خاصية العثور على السماعة عند فقدانها.

وتتوفر السماعة باللونين الأبيض والأزرق، وهي ذات تصميم بيضاوي الشكل لعلبة الشراء، وتتمتع بخاصية مقاومة الماء بمعيار IP54، ويمكن أن تعمل السماعة بمفردها حتى 6 ساعات متواصلة، وباستخدام علبة الشحن، يصل عمر البطارية الإجمالي إلى 30 ساعة، لكن في حالة تفعيل خاصية الإلغاء النشط للضوضاء، فإن عمر البطارية يقل للنصف.

وسوف تطرح فيفو سماعتها داخل الأسواق الصينية أولًا بسعر أقل من 50 دولارًا أمريكيًا، ولا معلومات حول موعد توفر السماعات خارج الصين.