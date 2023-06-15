الإعلان رسميًا عن هاتف هونر 90 لايت بكاميرا دقتها 108 ميجابكسل

أعلنت شركة هونر رسميًا عن هاتفها الجديد هونر 90 لايت Honor 90 Lite عبر موقعها الرسمي في فرنسا.

ويعتبر الهاتف نسخة معدلة من هاتف Honor X50i الذي أطلقته هونر في السوق الصينية في إبريل/ نيسان الماضي، حيث يتشابه معه في التصميم الخارجي، مع بعض الاختلافات في المواصفات الفنية.

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ويأتي هاتف هونر 90 لايت بمواصفات أقل من هواتف الفئة المتوسطة للشركة من سلسلة هونر 90 المعلن عنها في الآونة الأخيرة، حيث يحمل الهاتف شاشة بقياس 6.7 إنشات من نوع LTPS LCD، بدقة +Full HD، ومعدل تحديث قدره 90 هرتزًا، كما يضم معالج Dimensity 6020 الثماني النوى مع ذاكرة عشوائية حجمها 8 جيجابايت، ومساحة تخزين سعتها 256 جيجابايت، ويعمل بنظام تشغيل Android 13 بواجهة هونر MagicOS 7.1.

وبالنسبة لنظام التصوير، يحتوي هاتف هونر 90 لايت على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا خلفية ثلاثية، منها كاميرا أساسية بدقة 108 ميجابكسل بفتحة عدسة F/1.9، وكاميرا واسعة المجال بدقة 5 ميجابكسل، وأخرى ثالثة بدقة 2 ميجابكسل للتصوير عن قرب، كما تدعم الكاميرا الأمامية والخلفية كلتاهما تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسلًا.

ويعمل هاتف هونر 90 لايت ببطارية بسعة 4500 ميلي أمبير داعمة لتقنية الشحن السريع مع شاحن قوته 22.5 واطًا، مع مستشعر بصمات في زر قفل الشاشة في جانب الهاتف، ودعم إضافة شريحتي اتصال، كما يدعم الهاتف شبكات الواي فاي Wi-Fi 802.11ac، وبلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال عن قرب NFC، فضلًا عن شبكات الجيل الخامس 5G. ويتمتع الهاتف بتصميم بلاستيكي لامع، ويتوفر بثلاثة ألوان: الفضي، والأسود، والأزرق.

ولم تكشف هونر عن سعر هاتف هونر 90 لايت Honor 90 Lite، لكن من المقرر الإفصاح عنه بالتزامن مع حدث إطلاق هواتف سلسلة هونر 90 عالميًا مطلع شهر يوليو/ تموز المقبل، ويتوقع أن يكون سعر الهاتف رخيصًا بالنظر إلى المواصفات التي يقدمها وأسعار الهواتف المنافسة في الفئة نفسها.