الإعلان رسميًا عن هاتف نوكيا G42 بمواصفات متوسطة

أعلنت شركة HMD الفنلندية – مالكة العلامة التجارية نوكيا – رسميًا عن الهاتف الجديد نوكيا G42، وهو هاتف متوسط المواصفات، ويتمتع بقابلية عالية للإصلاح.

وكشفت شركة HMD عن شراكة مع مؤسسة iFixit الأمريكية المتخصصة في إصلاح الأجهزة الإلكترونية من أجل توفير قطع الغيار الأصلية مثل الشاشات والبطاريات ومنافذ الشحن وغيرها بالإضافة إلى إرشادات الإصلاح للمستخدمين لمدة خمس سنوات.

وتتبع شركة HMD بتلك الشراكة السياسات نفسها التي تتبعها شركة أخرى مثل آبل وسامسونج من أجل مساعدة المستخدمين على إصلاح أجهزتهم بأنفسهم مع إمدادهم بالموارد اللازمة لذلك، فيما يُعرف بخدمات “الإصلاح الذاتي“.

ووفقًا لما ذكرته الشركة الفنلندية، فإن هاتف نوكيا G42 قد صُمم بطريقة تجعله سهل الإصلاح وأكثر قدرة على تحمل الصدمات عند السقوط، ما يعني عمر افتراضي أطول للهاتف.

ويأتي الهاتف بشاشة قياسها 6.56 إنشات، من نوع IPS LCD بدقة +HD ومعدل تحديث 90 هرتزًا، مع نتوء للكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 8 ميجابكسل، علمًا بأن الشاشة محمية بزجاج غوريلا جلاس 3.

ويعمل هاتف نوكيا G42 بمعالج كوالكوم +Snapdragon 480 ثماني النواة، مع ذاكرة عشوائية بحجم 4 أو 6 جيجابايت، ومساحة تخزين سعتها 128 جيجابايت، كما يقدم الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية، الأساسية منها بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة قياسها F/1.8 بالإضافة إلى كاميرا مخصصة للتصوير عن قرب وأخرى للمساعدة في تصوير “البورتريه”، وهو داعم لشبكات الجيل الخامس 5G.

ويحمل الهاتف بطارية بسعة 5000 ملي أمبير تدعم الشحن السريع حتى 20 واطًا، وتزعم شركة HMD أنها يمكن أن تدوم حتى 3 أيامٍ مع الاستخدام المتوسط للهاتف، كما أنها يمكن أن تحافظ على 80% من سعتها الأصلية بعد 800 دورة شحن.

ويتوفر الهاتف باللونين الأرجواني والرمادي، ويبدأ سعره من 250 يورو، وتوفر الشركة أيضًا قطع الغيار بأسعار متفاوتة عند الحاجة إليها، علمًا بأن الهاتف سيحصل على تحديثات أندرويد كبرى لمدة عامين بالإضافة إلى ثلاثة أعوام من التحديثات الأمنية.