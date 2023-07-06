الإعلان رسميًا عن الجهاز اللوحي Red Magic المخصص للألعاب

أعلنت شركة ZTE رسميًا عن الجهاز اللوحي الجديد المخصص للألعاب Red Magic، إذ يحمل الجهاز مواصفات مرتفعة وتصميم ملائم لتقديم تجربة لعب مميزة.

ويأتي جهاز Red Magic بشاشة قياسها 12.1 إنشًا من نوع IPS LCD بدقة تبلغ 1600 × 2500 بكسل، مع معدل تحديث للشاشة يصل إلى 144 هرتزًا، ودرجة سطوع تصل إلى 600 شمعة، كما أن الشاشة ذات حافات نحيفة.

وللاستفادة من الشاشة الأكبر في تجربة لعب أفضل، يمكن ربط الجهاز اللوحي مع لوحة مفاتيح أو ذراع ألعاب لاسلكي، كما توفر الشركة ملحقات إضافية للإنتاجية مثل لوحة مفاتيح مغناطيسية وقلم للكتابة.

ويزن الجهاز اللوحي Red Magic نحو 613 جرامًا، ويبلغ سمكه 6.5 مليمتر، كما يحمل أربع سماعات خارجية داعمة لتقنية الصوت المحيطي من نوع DTS.

ويحمل الجهاز اللوحي معالج سنابدراجون 8+ جين 1، الذي يُعد من أحدث معالجات كوالكوم للفئة الراقية، مع ذاكرة عشوائية من نوع LPDDR5X يبلغ حجمها 12 أو 16 جيجابايت مع مساحة تخزين من نوع UFS 3.1 بسعة 256 أو 512 جيجابايت على الترتيب.

ويحتوي جهاز Red Magic على نظام تبريد ICE Magic لتبديد الحرارة الزائدة عند تشغيل الألعاب ذات الرسوميات المتقدمة، حيث تزعم ZTE أن هذا النظام يمكنه خفض الحرارة بواقع 5 درجات مئوية للحفاظ على أداء مستقر للمكونات الداخلية حتى مع ضغط تشغيل التطبيقات والألعاب الثقيلة.

ويحتوي الجهاز على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل وأخرى خلفية بدقة 13 ميجابكسل، كما يضم بطارية ضخمة بسعة 10000 ملي أمبير، وشاحن سريع بقوة 80 واطًا، وتزعم ZTE أنه يستطيع شحن البطارية كاملةً في أقل من ساعة.

وسيُطرح الجهاز اللوحي Red Magic في السوق الصينية خلال شهر يوليو/ تموز الجاري بسعر يبدأ من نحو 550 دولارًا أمريكيًا، ولم تكشف شركة ZTE بعدُ عن موعد الإطلاق في الأسواق العالمية.