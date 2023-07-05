ارتفاع مبيعات الهواتف الذكية في السعودية في الربع الأول من 2023

سجل سوق الهواتف الذكية في السعودية نموًا خلال الربع الأول من عام 2023 الجاري، حيث زادت مبيعات الهواتف الذكية بنسبة بلغت 26% على أساس سنوي، وفقًا لتقرير أخير نشرته مؤسسة Counterpoint لأبحاث السوق.

وبحسب التقرير فإن سوق الهواتف الذكية في السعودية كان من بين الأسواق القليلة التي سجلت نموًا سنويًا مطلع العام الجاري، على الرغم من تراجع الاقتصاد العالمي وانخفاض مبيعات الهواتف الذكية عالميًا.

وأرجع التقرير نمو سوق الهواتف الذكية في السعودية إلى زيادة العائدات النفطية، وانخفاض معدلات البطالة، ونمو النشاط الاقتصادي غير النفطي، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الاستهلاك الشخصي.

وأشار التقرير إلى عوامل أخرى أثرت إيجابًا في مبيعات الهواتف الذكية داخل المملكة مثل التوسع في التحول الرقمي مع ارتفاع معاملات نقاط البيع وتزايد نشاط التجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية.

وشهد كذلك الاستخدام التجاري والشخصي لشبكات الجيل الخامس 5G نموًا في السعودية، مما ساهم في ارتفاع مبيعات الهواتف الذكية الداعمة لشبكات الجيل الخامس، وتعد تلك التقنية إحدى الركائز الأساسية من أجل التحول الرقمي وفقًا لرؤية السعودية 2030.

وكانت السعودية قد عقدت شراكة مع شركات اتصالات كبرى من أجل تأسيس البنية التحتية الخاصة بشبكات الجيل الخامس، مثل هواوي وإيريكسون، وتلك الشبكات متاحة حاليًا في معظم المدن الكبرى داخل السعودية، كما يستطيع نحو 80% من السكان الوصول إليها، وفقًا لتقرير Counterpoint.

ووفقًا للبيانات المُعلنة، فقد جاءت سامسونج في المركز الأول كأكثر الشركات مبيعًا داخل السعودية تليها آبل، إذا استحوذت كلتا الشركتين على أكثر من نصف الحصة السوقية في الربع الأول من 2023، ومن بعدهما جاءت شركات أخرى مثل شاومي وموتورولا وهونر.

وتوقع التقرير استمرار زيادة نمو سوق الهواتف الذكية في السعودية، وكذلك ارتفاع متوسط سعر الهواتف المباعة في عام 2023، بسبب استمرار خطط التحول الرقمي والإقبال على استخدام شبكات الجيل الخامس، بالإضافة إلى تحسن الأجور وزيادة خيارات التمويل وتطلع العملاء إلى امتلاك أجهزة أفضل.