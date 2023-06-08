إل جي تطلق حاسوبًا لوحيًا في حقيبة سفر أنيقة مع مزايا فريدة

أطلقت شركة (إل جي) LG حاسوبًا لوحيًا يمتاز بأنه يأتي ضمن حقيبة سفر لحمايته وتسهيل نقله إلى أي مكان يريده المستخدم.

وتُعرَّف الشركة الكورية الجنوبية حاسوبها اللوحي (إل جي إستانباي مي جو) LG Stanby Me Go بأنه «شاشة محمولة للاستمتاع بها معًا حينما نشاء».

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وقالت إل جي إن الجهاز يمتاز بمتانته، ذلك أنه يدعم معيار MIL-STD-810H، ولكنها نبّهت إلى أنه لا يدعم مقاومة الماء.

ويمكن استخدام (إل جي إستاندباي مي جو) في ثلاث وضعيات: الوضع العرضي، والوضع الرأسي، ووضع الحاسوب اللوحي الذي تبقى فيه الشاشة مستوية داخل الحقيبة، ويمكن استخدامها لممارسة بعض أنواع الألعاب.

ويمتاز الحاسوب بشاشته الكبيرة نسبيًا التي تأتي من نوع LED بمقاس 26 بوصة وبدقة 1,920×1,080 بكسل مع معدل تردد قدره 60 هرتزًا، وهي تدعم تقنيات الصورة: (المجال الدينامكي العالي 10) HDR10، و(دولبي فيجين) Dolby Vision.

ولأنه مُعدّ لاستهلاك المحتوى المرئي والصوتي، يمتاز (إل جي إستانباي مي جو) بقدراته الصوتية، إذ يأتي مع مكبري صوت رباعي القنوات، ودعم تقنية (دولبي آتموس) Dolby Atmos لتقديم تجربة صوتية غامرة.

وبرمجيًا، يعمل الجهاز بنظام التشغيل (ويب أو إس22) webOS 22 التابع للشركة الكورية، والذي تستخدمه في أجهزة التلفاز الخاصة بها.

وتبلغ أبعاد حقيبة السفر التي تحتوي على الشاشة 670x433x119 ملم، وتزن الحقيبة مع الشاشة نحو 12.7 كيلوجرام.

وتشمل الميزات البارزة الأخرى تعرّف الصوت بصورة مباشرة حتى يتمكن المستخدمون من إلقاء الأوامر ومشاركة شاشة الهاتف المحمول لنقل المحتوى من الهاتف الذكي إلى (إل جي إستانباي مي جو).

ويدعم الجهاز ممارسة ألعاب الفيديو على الشاشة، مع إمكانية توصيل الأجهزة الطرفية، مثل: ذراع التحكم الخاصة بمنصة الألعاب (بلاي ستيشن 5) PlayStation5 عبر تقنية البلوتوث.

يجدر الإشارة إلى أن طاقة البطارية للجهاز لا تدوم طويلًا، إذ تكفي بطاريته للعمل لمدة 3 ساعات فقط مع وضع الطاقة المنخفض ومستوى الصوت المنخفض عند 30 في المئة.

وحاليًا، يُباع (إل جي إستانباي مي جو) حصريًا في كوريا الجنوبية حيث يُباع بسعر يعادل نحو 900 دولار أمريكي. ولم تتحدث الشركة عن خططها بشأن إطلاق الجهاز في الأسواق العالمية.