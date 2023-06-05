إليك نظام watchOS 10 الجديد .. التحديث الأبرز لساعات آبل

أعلنت شركة آبل خلال مؤتمر (2023 WWDC) عن نظام watchOS 10 الجديد، الذي يقدم لمستخدمي ساعات آبل تطبيقات بتصميم جديد، وميزة (Smart Stack) الجديدة التي تعرض الويدجت المطلوب عند الحاجة إليه، وواجهات إضافية للساعة، بالإضافة إلى ميزات جديدة لركوب الدراجة والمشي الطويل، وأدوات لدعم الصحة العقلية.

يُعد نظام (watchOS 10) التحديث الأبرز لساعات آبل منذ فترة، إذ لم تشهد واجهة المستخدم في النظام تحديثًا كبيرًا منذ سنوات عديدة، على الرغم من إضافة ميزات جديدة وحجم شاشة أكبر لساعة آبل مع إصدار طراز (Apple Watch Ultra) لأول مرة.

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية إنستاجرام

Telegram

Linkedin

Youtube

SnapChat

إليك أهم الميزات الجديدة في نظام watchOS 10:

إعادة التصميم:

توفر التطبيقات ذات التصميم الجديد في نظام watchOS 10 المزيد من المعلومات في لمحة، بالإضافة إلى طرق جديدة للتنقل والوصول إلى المحتوى بسرعة.

وتعليقًا على هذه النقطة؛ قال ألان داي، نائب رئيس شركة آبل لتصميم واجهة المستخدم:” أعدنا في نظام watchOS 10 تصميم الواجهة لنتيح للمستخدمين الاستمتاع بتجربة Apple Watch على نحو لم يسبق له مثيل. كما يتيح هذا التحديث للمستخدمين الوصول إلى المعلومات التي تهمهم آكثر بلمح البصر، ويوفر لهم تنقلاً مبسطاً، ولغة بصرية جديدة تحقق أقصى استفادة من شاشة الساعة. وعلاوةً على ذلك، فإننا نقدم ميزة (Smart Stack) الجديدة التي توفر وصولًا سريعًا للمعلومات الاستباقية وذات الصلة مباشرة في واجهة الساعة”.

وقد أصبحت تطبيقات (ساعة آبل) بما يشمل: الطقس، والمنزل، والخرائط، والرسائل، وغيرها تستخدم مساحة أكبر من شاشة الساعة لجعل المعلومات مرئية بسهولة وبلمح البصر.

في حين يجعل تطبيق النشاط في الساعة، وكذلك تطبيق اللياقة) Fitness في آيفون مهمة تتبع الحركة اليومية أسهل من خلال توفير تفاصيل آكثر، بالإضافة إلى التحسينات في ميزة المشاركة، ونصائح من المدربين في إصدار (+Fitness).

ميزة (Smart Stack):

في نظام (watchOS 10) أصبحت الشاشة الرئيسية للساعة الآن تضم ميزة جديدة تُسمى (Smart Stack)، وهي عبارة عن مجموعة من الويدجت التي تعرض المعلومات في الوقت المناسب وتلائم السياق الذي تعيشه؛ ويمكنك الانتقال بينها باستخدام الزر الدوار في الساعة .

فعلى سبيل المثال: سيعرض مثلاُ تطبيق الطقس في بداية اليوم تنبؤات بالأحوال الجوية، أو ستعرض الميزة الجديدة عند السفر بطاقة الصعود للطائرة من المحفظة. كما سيظهر تطبيقا التقويم والتذكيرات في الأعلى لعرض الاجتماعات أو المهام المقبلة، وستتقدم التطبيقات قيد التشغيل مثل البودكاست إلى الأعلى لتكون متاحة بسهولة.

ويستطيع المطورون أيضاً استخدام لغة التصميم الجديدة لتحديث تطبيقاتهم. فعلى سبيل المثال، يستخدم الآن تطبيق الركض المتواصل الشاشة بأكملها ليظهر بكل سهولة التقدم المحرز، ويصل إلى المهام.

كما يمكن الآن الوصول إلى مركز التحكم باستخدام الزر الجانبي وهو ما يسهل فتحه بسرعة في أي وقت وفوق أي تطبيق. أما الضغط مرتين فوق الزر الدوار، فيتيح الرجوع إلى أي تطبيق استخدمته أخيرًا.

واجهات جديدة للساعة:

يقدم نظام watchOS 10 واجهتي ساعة جديدتين بلمسة فنية ومرحة، وهما: Palette و Snoopy. حيث تعرض واجهة الساعة Palette الوقت بطيف واسع من الألوان باستخدام ثلاث طبقات متداخلة مميزة، وتتغير الألوان على الشاشة مع تغير الوقت.

بالإضافة إلى ذلك، تصبح الرسومات الهزلية المحبوبة Peanuts نابضة بالحياة في ساعة آبل مع واجهة ساعة جديدة تعرض Snoopy و WoodStock. إذ تتفاعل الشخصيتان وتمرحان مع عقارب الساعة وتتفاعلان مع الأحوال الجوية في المنطقة، بل وتتنشطان عندما يمارس المستخدم التمارين الرياضية.

ركوب الدراجة:

تُعد ساعة آبل خيارًا مناسبًا لراكبي الدراجات بفضل مزاياها التي تشمل التذكيرات التلقائية بالتمارين، وقياس السعرات الحرارية لركوب الدراجات الكهربائية، واكتشاف السقوط. كما يرتقي نظام watchOS 10 بالأنشطة الرائجة إلى أعلى المستويات بفضل كل ما هو جديد ومتطور في القياسات، وطرق العرض، والتجارب.

عند بدء تمرين ركوب الدراجة في ساعة آبل التي تعمل بنظام watchOS 10، فسيظهر التمرين تلقائيًا على أنه Live Activity في هاتف آيفون، وعند النقر عليه، فإنه سيستخدم الشاشة بأكملها.

كما طرأت تحسينات على طرق عرض التمرين، مثل مناطق معدل نبض القلب، ومستوى الارتفاع، ومسار السباق، والتمارين المخصصّة، وعرض سرعة الدراجة، حيث أصبحت تلائم حجم شاشة آيفون الذي يمكن تثبيته على الدراجة لعرض أسهل وأكثر ملاءمة أثناء ركوب الدراجة.

المشي الطويل:

يُعدُّ تطبيق البوصلة في Apple Watch أداة فعالة لاستكشاف الأجواء الرائعة في الهواء الطلق. ومع watchOS 10 ينشئ تطبيق البوصلة نقطتي طريق جديدتين: نقطة طريق آخر اتصال خلوي، والتي تقدر آخر مكان فيه اتصال خلوي والذي قد يكون مفيداً للتحقق من الرسائل أو إجرء المكالمات. وفي حالات الطوارئ، ستقوم نقطة طريق آخر مكالمة طوارئ بتقدير آخر مكان كان الجهاز فيه على اتصال بشبكة أي شركة اتصالات متاحة على المسار حتى يمكن إجراء مكالمة طوارئ.

الصحة العقلية:

لا تقل الصحة العقلية أهمية عن الصحة البدنية، وتظهر الأبحاث أن التعمق في الحالة العقلية للفرد يمكن أن يساعده في بناء الوعي العاطفي والمرونة. ومع تطبيق (Mindfulness) في نظام watchOS 10 الجديد، يستطيع المستخدمون بكل سرية وارتياح تسجيل مشاعرهم اللحظية وحالاتهم المزاجية اليومية. إذ يمكن للمستخدمين تدوير التاج الرقمي ليستعرضوا الأشكال الجذابة المتعددة الأبعاد ويختاروا ما يشعرون به، ويحددوا الأمور التي لها أكبر تأثير عليهم، ويصفوا مشاعرهم.

صحة البصر:

انحسار النظر أو قصر النظر، هو السبب الرئيسي لضعف البصر على مستوى العالم. ولتقليل مخاطر قصر النظر، يوصي المعهد الدولي لقصر النظر أن يقضي الأطفال مدة تتراوح بين 80 و120 دقيقة في الهواء الطلق. ومع نظام WatchOS10 الجديد توفر ساعة آبل توفر إمكانية قياس الوقت الذي يقضيه المستخدم في ضوء النهار باستخدام مستشعر الإضاءة المحيطة. يمكن للمستخدمين عرض هذه المعلومات في تطبيق صحتي على iPhone أو iPad.

الجدير بالذكر أنه يمكن للوقت الذي يقضيه المرء في ضوء النهار أن يوفر فوائد إضافية للصحة البدنية والعقلية للأشخاص من جميع الأعمار. أما بالنسبة للأطفال الذين لا يملكون آيفون فيمكنهم استخدام إعداد العائلة ليقرنوا ساعاتهم مع هواتف والديهم مما يتيح للوالدين الاطلاع على الوقت الذي يقضيه أطفالهم في ضوء النهار باستخدام ميزة مشاركة البيانات الصحية.

بالإضافة إلى ذلك؛ ق وُثقت مشاهدة الأشياء مثل الأجهزة أو الكتب من مسافة قريبة كأحد العوامل التي قد تتسبب في الإصابة بقصر النظر. لذلك تستخدم ميزة Screen Distance الجديدة كاميرا العمق الحقيقي نفسها التي تشغّل بصمة الوجه في آيباد وآيفون لتشجيع المستخدمين على إبعاد أجهزتهم بعد حملها على مسافة أقرب من 12 بوصة لفترة مطولة.

عندما يكون الجهاز مقفلًا برمز دخول أو بصمة الإصبع أو بصمة الوجه، فإن كل بيانات تطبيق صحتي، بما يشمل: بيانات الصحة العقلية وصحة البصر، تكون مشفرة.

ميزات أخرى في نظام WatchOS 10:

تسمح ميزة NameDrop للمستخدمين بمشاركة معلومات الاتصال بسهولة من خلال تقريب ساعة آبل من جهاز آيفون خاص بشخص آخر.

توفر الخرائط غير متصلة بالإنترنت في آيفون إمكانية الوصول إلى التنقل خطوة بخطوة، والوقت المقدر للوصول، والأماكن في الخرائط والكثير غير ذلك عندما يكون المستخدم بعيداً عن شبكة Wi-Fi أو الخدمات الخلوية. يمكن أيضاً استخدام هذه الميزات على ساعة ساعة آبل المقترنة الموجودة في نطاق جهاز آيفون المصاحب لها.

يستطيع المستخدمون الآن تشغيل الرسائل المرئية في فيس تايم وعرضها مباشرة في ساعة آبل.

يتيح تطبيق الأدوية إرسال تذكيرات متابعة إذا لم تُسجل موعد تناول الدواء بعد 30 دقيقة من الوقت المحدد.

تقدم +Apple Fitness ميزة Custom Plans، وهي طريقة جديدة لتلقي جدول تمرين أو تأمل مخصص بناءً على اليوم والمدة ونوع التمرين والمزيد، بالإضافة إلى ميزة (Smart Stack) التي تتيح للمستخدمين تحديد التدريبات والتأملات المتعددة للقيام بها بسهولة تامة؛ وميزة Audio Focus التي تمنح المستخدمين القدرة على تحديد أولوية صوت الموسيقى أو أصوات المدربين.

المؤسسات

تقدم ساعة آبل لعملائها من المؤسسات مزايا تعزز الإنتاجية والأمان في المكتب أو في ميدان العمل، مثل: التواصل بدون استخدام اليدين، والرد على الإشعارات أثناء التنقل، أو اكتشاف السقوط في موقع العمل. كما يقدم نظام watchOS 10 دعمًا لإدارة الأجهزة المتحركة وهو ما يسمح للعملاء من المؤسسات بتثبيت التطبيقات عن بعد ومركزيًا وإعداد الحسابات على أسطول من الأجهزة بمزايا مثل تعزيز رموز الدخول وضبط إعدادات شبكة Wi-Fi وVPN. وبفضل هذا التحديث، تستطيع ساعة آبل مساعدة الموظفين أكثر في تحسين عافيتهم وإنتاجيتهم وصحتهم وكذلك على مراقبة السلامة.

موعد توفر نظام watchOS 10:

أشارت آبل إلى أن الإصدار التجريبي من نظام iPadOS 17 سيتوفر للمطورين ابتداءً من اليوم، وسيتوفر الإصدار التجريبي العام (Public Beta) للمستخدمين خلال الشهر القادم عبر موقع (beta.apple.com‏‏). في حين سيصل الإصدار النهائي من النظام لعموم المستخدمين خلال هذا الخريف.