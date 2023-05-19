إطلاق ساعة Huawei Watch 4 .. أول ساعة ذكية تقيس السكر في الدم

أطلقت شركة هواوي الصينية ساعتها الذكية الجديدة Huawei Watch 4، التي تأتي كأول ساعة ذكية قادرة على قياس نسبة السكر في الدم بدون وخز للمستخدم، أو تحليل عينة من الدم.

وتعتبر ميزة قياس نسبة السكر في الدم في ساعة Huawei Watch 4 الجديدة إنجازًا للشركة الصينية في مجال الصحة الذكية، حيث ستعمل هذه الميزة على قياس ومراقبة نسبة السكر في الدم لدى المستخدم، وتنبيهه إذا ما كان في مرحلة خطر، أو يحتاج إلى استشارة طبية.

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية إنستاجرام

Telegram

Linkedin

Youtube

SnapChat

كما ستكون هذه الميزة مفيدة لتتبع مستويات السكر في الدم على مدار اليوم لدى المصابين بمرض السكري، أو الذين هم في مرحلة ما قبل السكري، بدون الحاجة إلى الوخز المتكرر بالأجهزة التقليدية.

ومع ذلك، فقد لا تكون الساعة بديلًا عن الفحوصات الطبية أو أجهزة القياس المتخصصة. ولم تكشف هواوي بشكل مفصّل عن آلية قياس نسبة السكر في الدم في الساعة الجديدة.

وتقدم ساعة هواوي الجديدة أيضًا ميزة أخرى وهي “الفحص البدني الدقيق”، التي تعمل على قياس العديد من المؤشرات الصحية والعلامات الحيوية في الجسم بضغطة زر في غضون 10 ثوانٍ فقط، مع إعطاء تقرير بالفحص. هذا يشمل قياس معدل نبض القلب، والتخطيط الكهربي للقلب، ونسبة الأكسجين في الدم، ودرجة الحرارة، والوظائف التنفسية، وحالة الشرايين الدموية، وغير ذلك.

يُذكر أن جسم الساعة دائري الشكل، مع شاشة مغطاة ومحمية بزجاج “السافير” عالي الصلابة، وهي بقياس 1.5 إنش من نوع AMOLED، كما أن وزن وسمك الساعة أقل بحوالي 10% مقارنةً بالإصدار السابق.

وتتوفر الساعة بنسخة أساسية بقياس 46 مليمتر من الفولاذ المقاوم للصدأ، ونسخة “برو” بقياس 48 مليمتر من سبائك التيتانيوم.

وتعمل ساعة Huawei Watch 4 بنظام تشغيل HarmonyOS 3.1 من هواوي، وتدوم البطارية حتى 3 أيام في الإصدار الأساسي من الساعة (أو 14 يومًا في وضع حفظ الطاقة الفائق)، بينما تدوم بطارية إصدار “برو” حتى 4 أيام ونصف (أو 21 يومًا في وضع حفظ الطاقة الفائق)، وتدعم الساعة ميزة مقاومة الماء بمعيار 5ATM.

وبدأت هواوي في طرح الساعة في الصين بسعر يبدأ من نحو 400 دولارًا أمريكيًا للنسخة الأساسية، و 500 دولارًا أمريكيًا لنسخة “برو” من الساعة، وسيجري إطلاق الساعة في الأسواق العالمية خلال وقت قريب.