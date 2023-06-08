إتش تي سي تطلق نظارة للشركات قد تنافس Vision Pro من آبل

أعلنت شركة (إتش تي سي) HTC يوم الأربعاء عن إطلاق نظارة الواقع المختلط الجديدة المخصصة لقطاع الأعمال (فايف إكس آر إليت بيزنس إديشن) Vive XR Elite Business Edition التي تأتي مع تطبيق للويب مخصص لإدارة الأسطول.

وتعتزم الشركة التايوانية طرح نظارة الواقع المختلط الجديدة بسعر لا يتعدى نصف سعر نظارة (فيجين برو) Vision Pro التي أعلنت عنها شركة آبل حديثًا، وستُباع النظارة بسعر 1,299 دولارًا أمريكيًا.

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ومع أن نظارة (فايف إكس آر إليت بيزنس إديشن) لا تتمتع بالجاذبية ذاتها لنظارة (فيجين برو)، فإن المواصفات الأولية تشير إلى أنها قد تكون منافسة قوية، خاصةً بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى شراء نظارات متعددة.

وفي الوقت نفسه، أعلنت (إتش تي سي) عن تطبيق (بيزنس بلس) +Business، الذي يهدف إلى جعل إدارة الأجهزة والمستخدمين والمراقبة والتخصيص أكثر مرونة عبر النظارات.

وقالت الشركة في منشور على مدونتها إن نظارة الواقع المختلط الجديدة ستتيح للشركات التدريب وتصوير المنتجات، فضلًا عن كونها أداة لتسهيل التعاون بين أفراد الفرق.

ولهذا السبب، صُممت (فايف إكس آر إليت بيزنس إديشن) لإدارة الاستخدام الممتد من خلال إدماج بطارية قابلة للتبديل وسعتها 24 واط في الساعة، في التصميم، والتبريد النشط لضبط منطقة العدسة من أجل الراحة والأداء.

وتأتي نظارة الواقع المختلط مع زوج من الشاشات بدقة 1,920×1,920 بكسل ومجال للرؤية بزاوية 110 درجات، وتدعم الشاشات معدل تردد قدره 90 هرتز لمواكبة بعض من أكثر التصورات تعقيدًا أيضًا.

وبهدف الحفاظ على السعر المنخفض مقارنةً بنظارة (فيجين برو) من آبل، وعلى غرار الكثير من النظارات الأخرى الموجودة بالفعل في السوق، قررت (إتش تي سي) استخدام ذراعي تحكم مع «ست درجات من الحرية» 6DoF.

ومع ذلك، فإنها تتميز ببعض تقنيات التتبع اليدوي المحدودة لأداء أشياء، مثل: التنقل، والنقر، والسحب، والتمرير وحتى الكتابة.

وفيما يتعلق بمعدات الاستشعار، تحتوي نظارة الواقع المختلط (فايف إكس آر إليت بيزنس إديشن) من (إتش تي سي) أربع كاميرات للتتبع، وكاميرا للألوان بدقة 16 ميجابكسل، ومستشعر للعمق، وجيروسكوب، ومستشعر للتقارب، ومقياس للتسارع.

وتدعم النظارة الاتصال بشبكات (واي فاي 6إي) Wi-Fi 6E، وتقنية البلوتوث 5.3، وهي تحتوي على شريحة (سنابدراجون إكس آر2) Snapdragon XR2 من شركة كوالكوم المخصصة لنظارات الواقع المختلط، كما تحتوي على ذاكرة للوصول العشوائي بحجم 12 جيجابايت، وذاكرة للتخزين الداخلي بسعة 128 جيجابايت.

وسيحصل عملاء نظارة الواقع المختلط على ضمان للاستخدام التجاري لمدة عامين بالإضافة إلى ملحقات البطارية، وذراعي التحكم. وكجزء من الصفقة، يمكنهم أيضًا توقع وصول مجاني إلى خدمة (فايف بيزنس بلس) Vive +Business.