أوبو تكشف عن هواتفها الذكية التي سيصلها أندرويد 14
كشفت شركة أوبو عن قائمة بأسماء هواتفها الذكية التي ستحصل على تحديث أندرويد 14 لاحقًا هذا العام.
وضمت القائمة 11 هاتفًا ذكيًا من هواتف أوبو في الفئة المتوسطة والعليا، بحسب ما ذكر ممثل الشركة الرسمي في دول بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج في تصريحات أدلى بها لموقع DroidApp الهولندي. وشملت قائمة الهواتف التي ستحصل على أندرويد 14 من أوبو ما يلي:
- Oppo A98
- Oppo A78
- Oppo A77
- Oppo A57
- Oppo Reno 8 Pro
- Oppo Reno 8
- Oppo Reno 8T
- Oppo Reno 7
- Oppo Find X5
- Oppo Find X5 Pro
- Oppo Find X3 Pro
وخلت القائمة من وجود هاتف Find N2 Flip القابل للطي، إلا أنه من المتوقع أيضًا أن يحصل على تحديث أندرويد 14 في وقتٍ ما مستقبلًا.
ولم تحدد أوبو إطارًا زمنيًا واضحًا لإطلاق التحديث لهواتفها المؤهلة، لكن يتوقع أن تحصل هواتف الفئة العليا على التحديث نهاية العام الجاري، بينما سيصل التحديث باقي الإصدارات مطلع العام المقبل، كما فعلت الشركة مع تحديث أندرويد 13.
وتختبر جوجل حاليًا نظام أندرويد 14 إذ أطلقت منه عدة نسخٍ تجريبية، كما تفعل أوبو الأمر نفسه مع التحديث، وستطرح جوجل النظام بشكل نهائي في غضون أشهر قليلة.
ويحمل نظام أندرويد 14 العديد من الإضافات والتحسينات الجديدة كتحسين استهلاك طاقة البطارية، وتعزيز خصوصية المستخدم وأمان الأجهزة، وخيارات جديدة لتخصيص الواجهة، وغيرها من المزايا الأخرى التي ستضيفها أوبو إلى الواجهة الخاصة بها المبنية على نظام أندرويد، وتطلق عليها أوبو اسم ColorOS.
يُذكر أن أوبو تواجه بعض المشاكل في دول الاتحاد الأوروبي، إذ قررت الخروج من ألمانيا إثر معركة قضائية مع شركة نوكيا، كما تواجه اضطرابات أخرى في فرنسا، وسط شائعات تفيد بأن الشركة الصينية قد تغادر منطقة الاتحاد الأوروبي.
وكانت أوبو قد وعدت المستخدمين في ألمانيا باستمرار دعم الأجهزة التي اشتروها بالتحديثات اللازمة رغم خروج الشركة من السوق وإيقاف مبيعاتها هناك.