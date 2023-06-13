أوبو تكشف عن هواتفها الذكية التي سيصلها أندرويد 14

كشفت شركة أوبو عن قائمة بأسماء هواتفها الذكية التي ستحصل على تحديث أندرويد 14 لاحقًا هذا العام.

وضمت القائمة 11 هاتفًا ذكيًا من هواتف أوبو في الفئة المتوسطة والعليا، بحسب ما ذكر ممثل الشركة الرسمي في دول بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج في تصريحات أدلى بها لموقع DroidApp الهولندي. وشملت قائمة الهواتف التي ستحصل على أندرويد 14 من أوبو ما يلي:

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Oppo A98

Oppo A78

Oppo A77

Oppo A57

Oppo Reno 8 Pro

Oppo Reno 8

Oppo Reno 8T

Oppo Reno 7

Oppo Find X5

Oppo Find X5 Pro

Oppo Find X3 Pro

وخلت القائمة من وجود هاتف Find N2 Flip القابل للطي، إلا أنه من المتوقع أيضًا أن يحصل على تحديث أندرويد 14 في وقتٍ ما مستقبلًا.

ولم تحدد أوبو إطارًا زمنيًا واضحًا لإطلاق التحديث لهواتفها المؤهلة، لكن يتوقع أن تحصل هواتف الفئة العليا على التحديث نهاية العام الجاري، بينما سيصل التحديث باقي الإصدارات مطلع العام المقبل، كما فعلت الشركة مع تحديث أندرويد 13.

وتختبر جوجل حاليًا نظام أندرويد 14 إذ أطلقت منه عدة نسخٍ تجريبية، كما تفعل أوبو الأمر نفسه مع التحديث، وستطرح جوجل النظام بشكل نهائي في غضون أشهر قليلة.

ويحمل نظام أندرويد 14 العديد من الإضافات والتحسينات الجديدة كتحسين استهلاك طاقة البطارية، وتعزيز خصوصية المستخدم وأمان الأجهزة، وخيارات جديدة لتخصيص الواجهة، وغيرها من المزايا الأخرى التي ستضيفها أوبو إلى الواجهة الخاصة بها المبنية على نظام أندرويد، وتطلق عليها أوبو اسم ColorOS.

يُذكر أن أوبو تواجه بعض المشاكل في دول الاتحاد الأوروبي، إذ قررت الخروج من ألمانيا إثر معركة قضائية مع شركة نوكيا، كما تواجه اضطرابات أخرى في فرنسا، وسط شائعات تفيد بأن الشركة الصينية قد تغادر منطقة الاتحاد الأوروبي.

وكانت أوبو قد وعدت المستخدمين في ألمانيا باستمرار دعم الأجهزة التي اشتروها بالتحديثات اللازمة رغم خروج الشركة من السوق وإيقاف مبيعاتها هناك.