أوبو تكشف عن نظارة متطورة للواقع المختلط

كشفت شركة (أوبو) Oppo اليوم الخميس عن نظارة الواقع المختلط الجديدة Oppo MR Glass Developer Edition التي تدخل بها في مجال صاعد أصبحت تهتم به معظم شركات التقنية الكبرى.

وقالت عملاقة الإلكترونيات الاستهلاكية الصينية في منشور على مدونتها إن نظارة الواقع المختلط الجديدة صُممت لتمكين المطورين من إنشاء التطبيقات، ومعرفة أفضل الاستخدامات لتقنية الواقع المختلط.

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية إنستاجرام

Telegram

Linkedin

Youtube

SnapChat

وتمتاز Oppo MR Glass Developer Edition بأنها تحتوي على شريحة (سنابدراجون إكس آر2 بلس) Snapdragon XR2 Plus المخصصة لهذا النوع من الأجهزة.

ويشير مصطلح الواقع المختلط إلى التقنيات التي تشمل كلًا من (الواقع الافتراضي) Virtual Reality و(الواقع المعزز) Augmented Reality. ويمكن للأشخاص ارتداء النظارة ومشاهدة الصور الرقمية أو مقاطع الفيديو وهي مدمجة في العالم الحقيقي أمامهم.

وأعربت أوبو عن تفاؤلها بشأن مستقبل الواقع المختلط الذي تعُدّه منصة الحوسبة التالية بعد الهاتف الذكي، وهو رأي يتفق معها فيه المدير التنفيذي لشركة ميتا (مارك زوكربيرج)، الذي غيّر اسم الشركة من فيسبوك إلى ميتا في إطار السعي لتحول الشركة بعيدًا عن كونها مجرد شركة للتواصل الاجتماعي والتركيز في بناء الميتافيرس.

وقال (شو يي)، مدير تقنية الواقع المختلط في شركة أوبو لشبكة (سي إن بي سي) CNBC الإخبارية الأمريكية إنه من المحتمل أن يصبح الواقع المختلط منصة جديدة للحوسبة.

وتعمل شركة أوبو على نظارات الواقع المعزز منذ بضع سنوات، وقد أطلق أحدث إصدار لها (أوبو أير جلاس 2) Oppo Air Glass 2 العام الماضي. ويبدو الجهاز وكأنه نظارات عادية. أما نظارة MR Glass Developer Edition الجديدة فهي تأتي بحجم أكبر مع ذراعي تحكم تتيح للمستخدمين التفاعل مع الأشياء التي يرونها أمامهم.

ويعترف (شو) بأنه لكي يكون الواقع المختلط «منتجًا حقيقيًا أو منتجًا ناجحًا، لا يزال هناك الكثير من الأشياء التي تحتاج إلى التحسين»، ومن ذلك: التقنية، والتطبيقات.

وقال (شو): «الجميع يريد أن يستخدم الواقع المعزز لأن لديه إمكانات هائلة ولكن التقنية ليست موجودة بعد، فقد يستغرق الأمر عدة سنوات».

ولهذا السبب تتطلع أوبو إلى جذب المطورين لإنشاء التطبيقات التي ستجعل الواقع المختلط رائجًا. وستوفر الشركة نظاراتها للمطورين في الصين في النصف الثاني من هذا العام. وقالت إنها لا تخطط حاليًا لإتاحة الجهاز تجاريًا.

وقال (شو) إن الواقع المختلط سيؤدي في النهاية إلى الواقع المعزز الكامل، الذي يُختبَر الآن ولكنه لا يزال في مهده ولم يتطور بعد ليصبح منتجًا في السوق. ويتصور (شو) نظارات الواقع المختلط كجهاز يرتديه المستخدم طوال اليوم.

وقال (شو): «سيكون الواقع المعزز شيئًا مشابهًا للهواتف الذكية. ونظرًا إلى أن الواقع المعزز المثالي هو الشيء الذي يمكنك استخدامه طوال اليوم مع جميع الوظائف، فسيكون يومًا ما مشابهًا لحجم سوق الهواتف الذكية».

يُشار إلى أن الواقع المعزز والواقع المختلط هما مجال يركز فيهما عمالقة التقنية عالميًا بسبب هذه الإمكانات.

وتمتلك شركة مايكروسوفت نظارات (هولولنز) HoloLens، وقد أخبر أحد كبار التنفيذيين في شركة سامسونج قناة (سي إن بي سي) في شهر شباط/ فبراير الماضي أن الشركة تعمل على وضع خارطة طريق لأجهزة الواقع المختلط الخاصة بها.

وفي وقت سابق من العام الحالي، كشفت شركة شاومي عن نظارة الواقع المعزز (شاومي وايرلس أي آر جلاس ديسكفري إدشين) Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition.

ويُقال منذ مدة طويلة إن شركة آبل تعمل على تطوير نظارات الواقع المختلط الخاصة بها، ويُتوقع الإعلان عنها خلال مؤتمر المطورين السنوي WWDC المقرر الأسبوع المقبل.