أوبو تعلن عن Oppo K11x بمواصفات قوية للكاميرا وسعر منافس

اشترك في خدمة الإشعارات حتى تبقى على اطلاع بأحدث المستجدات التقنية

أعلنت شركة أوبو اليوم الأربعاء عن هاتفها الذكي الأحدث (أوبو كي11إكس) Oppo K11x، الذي يأتي خلفًا لهاتف (أوبو كي10إكس) Oppo K10x، الذي أُعلن عنه في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.

ويقدم (أوبو كي11إكس)، الذي يزن 195 جرامًا ويأتي بسماكة 8.3 ملم، ذاكرة للوصول العشوائي من نوع (إل بي دي دي آر 4 إكس) LPDDR4X بحجم 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت.

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية إنستاجرام

Telegram

Linkedin

Youtube

SnapChat

ويقدم الهاتف أيضًا ذاكرة للتخزين الداخلي من نوع (يو إف إس 2.2) UFS 2.2 بسعة 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية.

ويأتي (أوبو كي11إكس) مع شاشة من نوع (أمولد) AMOLED بمقاس 6.72 بوصات وبدقة 2,400×1,080 بكسل مع مستوى أقصى للسطوع قدره 680 شمعة. وتمتاز الشاشة بأنها تدعم معدل تردد قدره 120 هرتز.

وعلى ظهر الهاتف، تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 108 بكسل مع فتحة عدسة f/1.7، وتأتي الثانية المخصصة لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، أما الكاميرا الامامية فهي تأتي بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4.

ويحتوي (أوبو كي11إكس) على شريحة ثمانية النوى من نوع (سنابدراجون 695) Snapdragon 695 التي تعمل بتردد 2.2 جيجاهرتز. ويحتوي أيضًا على بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير في الساعة مع إمكانية الشحن السريع باستطاعة 67 واطًا، وبحسب الشركة، فإنها تُشحن من 1 في المئة إلى 80 في المئة في غضون 33 دقيقة فقط.

ويأتي الهاتف مع حساس لبصمات الأصابع في زر جانبي، وهو يدعم تقنية البلوتوث 5.1، ويأتي مع منفذ (يو إس بي-سي) USB-C، بالإضافة إلى منفذ لسماعات الأذن.

وبرمجيًا، يعمل (أوبو كي11إكس) بواجهة المستخدم (كولور أو إس 13.1) ColorOS 13.1 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 13 من شركة جوجل.

وتعتزم أوبو طرح هاتفها الذكي الجديد بلونين، وبسعر يعادل 210 دولارات أمريكية لخيار 8 جيجابايت/ 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 240 دولارًا أمريكيًا لخيار 8 جيجابايت/ 256 جيجابايت، وبسعر يعادل 270 دولارًا أمريكيًا لخيار 12 جيجابايت/ 256 جيجابايت. هذا، وسيتوفر الهاتف مبدئيًا في الصين اعتبارًا من 31 أيار/ مايو الجاري، وقد يُطلق لاحقًا في الأسواق العالمية.