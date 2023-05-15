أوبو تعلن عن هاتفها الأحدث Oppo F23

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أعلنت شركة (أوبو) Oppo اليوم الاثنين عن هاتفها الأحدث في سلسلة (أوبو إف) Oppo F، وهو هاتف (أوبو إف23) Oppo F23، الذي يقدم المواصفات ذاتها لهاتف (أوبو أي98) Oppo A98 الذي أُطلق في ماليزيا الأسبوع الماضي.

ويقدم الهاتف، الذي يزن 192 جرامًا ويأتي بسماكة 8.2 ملم، شاشة من نوع (آي بي إس إل سي دي) IPS LCD بمقاس 6.72 بوصات وبدقة 2,400×1,080 بكسل مع نسبة أبعاد قدرها 20:9 ومستوى سطوع قدره 550 شمعة. وتمتاز الشاشة بمعدل تردد عالٍ قدره 120 هرتز.

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ويحتوي (أوبو إف23) Oppo F23 شريحة من نوع (سنابدراجون 695 5جي) Snapdragon 695 5G التي تصنعها شركة كوالكوم بتقنية 6 نانومتر، والتي تعمل بتردد 2.2 جيجاهرتز، وتأتي مع معالج الرسومات (أدرينو 619) Adreno 619.

وبرمجيًا، يعمل الهاتف بواجهة المستخدم (كلر أو إس 13.1) ColorOS 13.1 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 13 من شركة جوجل.

ويقدم (أوبو إف23) Oppo F23 ذاكرة للوصول العشوائي بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة للتخزين الداخلي بسعة 256 جيجابايت من نوع (يو إف إس 2.2) UFS 2.2 مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية من نوع (مايكرو إس دي إكس سي) microSDXC.

وعلى ظهر الهاتف، تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، بالإضافة إلى كاميرا ثانية بدقة 2 ميجابكسل لتصوير القريب مع فتحة عدسة f/3.3، وتأتي الكاميرا الثالثة المخصصة لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4.

وتأتي الكاميرا الأمامية ضمن ثقب أعلى الشاشة، وهي تمتاز بدقتها التي تبلغ 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، وهي قادرة على تسجيل الفيديو بدقة 1080p بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

ويأتي (أوبو إف23) Oppo F23 مع حساس لبصمات الأصابع ضمن زر جانبي، كما يأتي مع مكبر صوت استريو، بالإضافة إلى منفذ لسماعات الأذن، ومنفذ من نوع (يو إس بي-سي 2.0) USB-C 2.0.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 67 واط، وبحسب الشركة، فإن الهاتف يُشحن بنسبة 50 في المئة في 18 دقيقة فقط.

وتعتزم أوبو طرح هاتف (أوبو إف23) الجديد باللونين الأسود، والذهبي، وذلك بسعر يعادل 304 دولارات أمريكية. وسيبدأ بيعه في الهند اعتبارًا من 18 أيار/ مايو الجاري، ولا معلومات عن موعد طرحه في أسواق أخرى.