أوبو تعلن رسميًا عن هواتف سلسلة Reno10

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أعلنت شركة أوبو اليوم الأربعاء عن سلسلتها الجديدة من الهواتف الذكية (أوبو رينو 10) Oppo Reno 10 التي تحتوي على ثلاثة هواتف بمواصفات متقاربة.

وتضم سلسلة (رينو 10) الجديدة هاتف (رينو10) Reno10، و(رينو10 برو) Reno10 Pro، و(رينو10 برو بلس) Reno10 Pro+.

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+Oppo Reno10 Pro

ويعد هاتف (أوبو رينو10 برو بلس) الأقوى في السلسلة، وهو ينتمي إلى فئة الهواتف المتوسطة العليا مع شريحة ثمانية النوى من نوع (سنابدراجون 8 بلس الجيل 1) Snapdragon 8+ Gen 1، وذاكرة للوصول العشوائي بحجم 16 جيجابايت، بالإضافة إلى (وحدة المعالجة العصبية) NPU (ماري سيليكون إكس) MariSilicon X.

ويأتي الهاتف مع شاشة من نوع (10-بت أولد) 10-bit OLED بمقاس 6.74 بوصات وبمعدل تردد عالٍ قدره 120 هرتز، بالإضافة إلى دقة 2,772×1,240 بكسل.

وعلى ظهر (رينو10 برو بلس)، تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا ثانية مخصصة لتصوير العمق بدقة عالية نسبيًا وقدرها 64 ميجابكسل مع دعم تقنية التقريب البصري بمعدل 3x وتقنية التثبيت البصري OIS. وتأتي الكاميرا الثالثة المخصصة للتصوير الفائق العرض بدقة 8 ميجابكسل. أما الكاميرا الأمامية التي تقع ضمن ثقب أعلى وسط الشاشة، فهي تأتي بدقة 32 ميجابكسل.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4,700 ميلي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع SuperVOOC 2.0 باستطاعة 100 واط.

وسيبدأ بيع هاتف (رينو10 برو بلس) في الصين اعتبارًا من 1 حزيران/ يونيو المقبل، وذلك بثلاثة ألوان، هي: الأسود، والذهبي، والأرجواني. أما السعر فهو يعادل 610 دولارات أمريكية.

Oppo Reno10 Pro

يبدو (أوبو رينو10 برو) مشابهًا لهاتف (رينو10 برو بلس)، غير أن الشريحة هي (دايمنسيتي 8200) Dimensity 8200 من (ميدياتك)، بالإضافة إلى وحدة المعالجة العصبية (ماري سيليكون إكس).

ويقدم الهاتف المواصفات ذاتها للشاشة، والكاميرا الأمامية، بالإضافة إلى دقة الشاشة الخلفية الرئيسية وكاميرا التصوير الفائق العرض، غير أن الكاميرا المخصصة لتصوير العمق تأتي بدقة 32 ميجابكسل بدلًا 64 ميجابكسل، وهي تدعم تقنية التقريب البصري بمعدل 2x.

وتأتي بطارية (رينو10 برو) بسعة 4,600 ميلي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع ذاتها باستطاعة 100 واط.

هذا، ويأتي الهاتف مع ذاكرة للوصول العشوائي بحجم 16 جيجابايت، وذاكرة للتخزين الداخلي بسعة 256 جيجابايت، و512 جيجابايت. وهو سيُباع بسعر يبدأ من 410 دولارات أمريكية، وسيتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأزرق، والأسود، والذهبي اعتبارًا من 1 حزيران/ يونيو المقبل.

Oppo Reno10

يأتي (أوبو رينو10) مع شاشة من نوع (أمولد) بمقاس 6.7 بوصات مع حافات منحنية، ودقة FHD، ومعدل تردد قدره 120 هرتز.

ويحتوي الهاتف على شريحة (سنابدراجون 778جي) Snapdragon 778G من كوالكوم، كما يحتوي على ذاكرة للوصول العشوائي من نوع (إل بي دي دي آر 5) LPDDR5 بحجم 8 جيجابايت، أو 12 جيجابايت، بالإضافة إلى ذاكرة للتخزين الداخلي من نوع (يو إف إس 3.1) UFS 3.1 بسعة 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت، أو 512 جيجابايت.

وتأتي الكاميرا الخلفية الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.7، وتأتي الكاميرا الثانية المخصصة لتصوير العمق بدقة 32 ميجابكسل مع معدل تقريب قدره 2x، أما الكاميرا الثالثة المخصصة للتصوير الفائق العرض، فهي تأتي بدقة 8 ميجابكسل. وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4 وميزة التركيز البؤري التلقائي.

ويحتوي (رينو10) على بطارية بسعة 4,600 ميلي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 80 واط. وبحسب الشركة، فإنه يمكن شحن البطارية بنسبة 50 في المئة في غضون 11 دقيقة، وبنسبة 100 في المئة في غضون 29 دقيقة.

وبرمجيًا، تعمل الهواتف الثلاثة بواجهة المستخدم (كولور أو إس 13.1) ColorOS 13.1 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 13، وهي تجلب خاصية محسنة لمسح رموز الاستجابة السريعة QR، بالإضافة إلى ميزات برمجية أخرى.

ويتوفر هاتف (رينو10) بثلاثة ألوان أيضًا، هي: الأزرق، والأسود، والذهبي، وذلك بسعر يبدأ من 355 دولارًا أمريكيًا. ويمكن طلب الهاتف في الصين اليوم، وسيبدأ شحنه اعتبارًا من 1 حزيران/ يونيو المقبل.

هذا، ولا معلومات عن موعد إطلاق سلسلة (رينو10) في الأسواق العالمية.