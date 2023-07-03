أنكر تطلق سماعتها الجديدة “ساوند كور ليبرتي 4 NC”

أطلقت شركة أنكر سماعتها اللاسلكية الجديدة ساوند كور ليبرتي 4 NC، التي تتمتع بقدرة عالية على تقليل الضوضاء تصل إلى 98.5%.

وقالت أنكر إن نظام حجب الضوضاء يتكون من ثلاث مكونات أساسية، وهي: حساسات للصوت عالية الأداء، ومضخم صوت بقياس 11 مليمترًا، بالإضافة إلى غرفة عزل للضوضاء، وكلها مدعومة بخوارزميات لتحليل الصوت وفصل الضوضاء.

وتعمل الحساسات على التقاط الترددات الصوتية في البيئة المحيطة وداخل قناة الأذن، ثم تُلغى الضوضاء غير المرغوبة باستخدام موجات صوتية مضادة، ويعمل نظام إلغاء الضوضاء النشاط ANC في السماعة وفقًا لشكل قناة الأذن الذي يختلف من شخص لآخر، لتوفير تجربة صوت مخصصة لكل مستخدم.

وتقول أنكر إن السماعة حاصلة على شهادة الصوت عالي الجودة Hi-Res، كما أنها متوافقة مع تقنية ترميز الصوت LDAC من شركة سوني التي تتيح نقل صوت عالي الدقة، حتى مع الاتصال اللاسلكي.

ويصل عمر البطارية في سماعة ساوند كور ليبرتي 4 NC إلى 10 ساعات عند الشحن مرة واحدة، ويقل إلى 8 ساعات عند تشغيل خيار إلغاء الضوضاء النشط، وباستخدام علبة الشحن المرفقة يمكن شحن السماعة عدة مراتٍ ليصل عمر البطارية الإجمالي إلى 50 ساعة (أو 40 ساعة عند تشغيل خيار إلغاء الضوضاء النشط).

وتتوفر سماعة ساوند كور ليبرتي 4 NC بعدة ألوان هي: الأبيض والأسود والأزرق الداكن والأزرق الفاتح والوردي، وتُباع السماعة بسعر 99 دولارًا أمريكيًا، وهي متاحة للشراء من الموقع الرسمي للشركة أو متجر أمازون، كما ستتوفر خلال الفترة المقبلة لدى العديد من الوكلاء وتجار التجزئة حول العالم.

وتجدر الإشارة إلى أن أنكر تقدم خدمة “ساوند كور كير” بسعر 10 دولاراتٍ أمريكية وقت الشراء، وهي تقدم خصمًا يصل إلى 50% عند شراء زوج من السماعات الجديدة (بدون علبة الشحن) في حالة ضياع أو تلف السماعات خلال السنة الأولى من تاريخ الشراء.