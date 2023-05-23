أمازون تكشف عن Fire Max 11 .. أكبر جهاز لوحي لها بسعر 230$

كشفت شركة أمازون عن أحدث أجهزتها اللوحية Amazon Fire Max 11، بسعر 230 دولارًا أمريكيًا، وهو يُعتبر أكبر جهاز لوحي تطلقه الشركة ضمن سلسلة لوحيات أمازون فاير.

وكما يشير الاسم، يأتي جهاز أمازون Fire Max 11 بشاشة ذات قياس 11 إنش، من نوع IPS LCD، ودقة 1200 × 2000 بكسل، وهي مزودة بتقنيات تجعلها تصدر ضوءًا أزرق أقل، لتقليل إجهاد العين، ومنع الأرق عند استخدام الجهاز ليلًا.

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ويتمتع الجهاز بتصميم أكثر تميزًا عن الإصدارات السابقة للشركة، إذ باتت حواف الشاشة أنحف مع إطار مصنوع من الألمنيوم، ويزن نحو 450 جرامًا، أي باوند واحد فقط، وتقول أمازون إن الجهاز أكثر صلابة بثلاث مرات، إذا ما قورن بالجيل العاشر من جهاز آيباد على سبيل المثال.

ويحمل الجهاز مواصفات داخلية متوسطة، فالمعالج ثماني النواة من شركة MediaTek، وهو، كما تزعم أمازون، أسرع بنحو 50% مقارنة بأفضل جهاز سابق لها. ويتوفر الجهاز بسعتي تخزين 64 و 128 جيجابايت، وذاكرة عشوائية بحجم 4 جيجابايت، وبطارية تدوم حتى 14 ساعة، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، ومثلها الكاميرا الخلفية، ويدعم الاتصال بالواي فاي WiFi 6، كما يوجد مستشعر للبصمة في زر تشغيل الشاشة.

ويعمل جهاز Amazon Fire Max 11 بنظام تشغيل Fire OS 8 من أمازون، المبني على نظام الأندرويد، ويدعم مزايا مثل تقسيم الشاشة، بالإضافة إلى ميزة صورة في صورة، وهي مزايا تساعد المستخدم على أداء مهام متعددة في آنٍ واحد على شاشة الجهاز الكبيرة.

ويوفر نظام التشغيل أيضًا ميزة “وضع العرض Show Mode”، التي تحول الجهاز إلى شاشة ذكية للتحكم بالأجهزة المنزلية الذكية، كما يدعم المساعد الصوتي الذكي “أليكسا Alexa” لتنفيذ الأوامر الصوتية، ويضم العديد من خيارات التحكم الأبوية، وميزة إنشاء الحسابات، لمشاركة استخدام الجهاز مع أفراد العائلة.

يٌذكر أن أمازون قد وفرت أيضًا للجهاز قلمًا وغطاءً للحماية، في شكل لوحة مفاتيح مع لوحة لمس تلتصق مغناطيسيًا بالجهاز، ويُباعا معًا في مقابل 100 دولارٍ أمريكي، أو يُباعا منفصلين بسعر 35 دولارًا أمريكيًا للقلم، و 90 دولارًا أمريكيًا للغطاء.

وتطرح أمازون جهاز Amazon Fire Max 11 بسعر 230 دولارًا أمريكيًا، وهو أرخص بالمقارنة بأجهزة سامسونج جالكسي تاب، أو أجهزة آيباد من آبل، أو سيرفيس من مايكروسوفت، وسوف يكون الجهاز متاحًا للطلب من موقع الشركة الرسمي.