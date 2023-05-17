أمازون تعلن تشكيلة جديدة من أجهزة Echo بسعر يبدأ من 40 دولارًا فقط

كشفت شركة أمازون اليوم الأربعاء عن أربع إصدارات جديدة من مكبر الصوت (إيكو) Echo قالت إنها تُسهِّل على المستخدمين الوصول إلى المساعد الذكي (أليكسا) Alexa في المنزل وخارجه، وذلك بسعر «لا يُصدق».

ومن بين الإصدارات الجديدة: جهاز (إيكو بوب) Echo Pop الجديد كليًا بشكله نصف الكروي، والمتوفر بلونين إضافيين، هما: الأرجواني والتركواز، وجهاز (إيكو شو 5) Echo Show 5 مع النظام المعاد التصميم لمكبرات الصوت التي تقدم ضعف قدرات الصوت مقارنةً بالجيل السابق، والجهاز الموجه للأطفال (إيكو شو 5 كيدز) Echo Show 5 Kids بتصميم جديد بطابع الفضاء، وسماعة الأذن اللاسلكية الجديدة كليًا (إيكو بدز) Echo Buds التي تقول الشركة إنها توفر صوتًا عالي الجودة وإمكانية الوصول إلى (أليكسا) خارج المنزل.

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وأشارت أمازون في منشور على مدونتها إلى أنها باعت حتى الآن أكثر من نصف مليار جهاز يدعم (أليكسا) على مستوى العالم، ويستخدم العملاء المساعد الذكي أكثر من ذي قبل. وقد زاد الإقبال على (أليكسا) بأكثر من 35 في المئة في عام 2022.

وقالت أمازون إن جهاز (إيكو بوب)، الذي يمتاز بشكله الجديد تمامًا مع مكبر صوت اتجاهي، يتوفر مقابل 39.99 دولارًا فقط. وهو يتوفر بأربعة ألوان، هي: الأبيض، والرمادي الغامق، والأرجواني، والتركواز.

أما فيما يتعلق بالشاشة الذكية (إيكو شو 5) فهي تتوفر بسعر 89.99 دولارًا أمريكيًا، وتتوفر الشاشة الذكية (إيكو شو 5 كيدز) بسعر 99.99 دولارًا أمريكيًا. وهي تمتاز بأنها تُمكِّن الأطفال من المشاركة في إنشاء قصة مرئية باستخدام ميزة (أنشئ مع أليكسا) Create with Alexa.

وتأتي (إيكو شو 5 كيدز) بضمان لمدة عامين، ومجموعة من أدوات الرقابة الأبوية، وتتضمن عامًا واحدًا من (أمازون كيدز بلس)، وهو الاشتراك الوحيد، بحسب الشركة، الذي يركز في الأطفال مع الآلاف من الكتب الصوتية، ومقاطع الفيديو الخالية من الإعلانات والصديقة للأطفال، ومهارات (أليكسا) المخصصة للأطفال، وغير ذلك.

وأعلنت أمازون أيضًا عن سماعات الأذن اللاسلكية (إيكو بدز) التي تتيح التفاعل مع (أليكسا) أثناء التنقل.

وقالت الشركة إن السماعات، التي ستُباع بسعر 49.99 دولارًا أمريكيًا، تتميز بصوت عالي الجودة وتصميم خفيف الوزن يتيح للمستخدمين البقاء على اتصال بمحيطهم أثناء الاستماع إلى الصوتيات أو تلقي المكالمات الهاتفية.

وتدعم (إيكو بدز) مقاومة التعرق، وتأتي مع بطارية توفر ما يصل إلى خمس ساعات من تشغيل الصوتيات لكل شحنة، وما يصل إلى 20 ساعة إجمالية مع علبة مشحونة بالكامل، وما يصل إلى ساعتين بعد شحن لمدة 15 دقيقة.