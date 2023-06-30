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أسوس تعلن عن هاتف Zenfone 10 بمواصفات مرتفعة

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أسوس تعلن عن هاتف Zenfone 10 بمواصفات مرتفعة

أعلنت شركة أسوس عن هاتفها الذكي الجديد زن فون 10 “Asus Zenfone 10“، الذي يأتي بعدد من التحسينات مقارنةً بالإصدار السابق.

ويتمتع الهاتف بتصميم مميز مقاوم للماء والأتربة بمعيار IP68، وخمسة ألوان، هي: الأسود والأبيض والأخضر والأحمر والأزرق، كما يوجد مستشعر بصمات مدمج في زر تشغيل الهاتف، بالإضافة إلى زر للاختصارات قابل للتخصيص، كما أنه خفيف الوزن، إذ يبلغ وزنه 172 جرامًا فقط، ويحتوي على غطاء خلفي مصنوع من البلاستيك وجوانب مصنوعة من الألمنيوم، كما أن أبعاد الهاتف تجعله مناسبًا للاستخدام بيد واحدة.

ويحمل الهاتف شاشة قياسها 5.9 إنشات بدقة Full HD من نوع OLED بمعدل تحديث للشاشة يبلغ 120 هرتزًا، ويمكن أن يصل إلى 144 هرتزًا عند تشغيل الألعاب، ودرجة سطوع تصل إلى 1100 شمعة، وهي محمية بزجاج غوريلا جلاس Victus.

أسوس تعلن عن هاتف Zenfone 10 بمواصفات مرتفعة

ويأتي هاتف أسوس Zenfone 10 بمعالج سنابدراجون 8 جين 2 عالي الأداء، وذاكرة عشوائية بحجم 8 أو 16 جيجابايت، ومساحة تخزين بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، وبطارية بسعة 4300 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 30 واطًا، مع دعم الشحن اللاسلكي حتى 15 واطًا، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي العكسي.

وفي الجهة الخلفية للهاتف توجد كاميرا ثنائية، الأساسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.9 بتقنية التثبيت البصري OIS، بالإضافة إلى كاميرا أخرى واسعة المجال حتى 120 درجة بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا سيلفي أمامية بدقة 32 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.5. 

ووعدت أسوس توفير تحديثات أندرويد كبرى لمدة عامين بالإضافة إلى أربعة أعوام من التحديثات الأمنية، وستطلق أسوس الهاتف أولًا في الأسواق الأوروبية بسعر 800 يورو، كما ستطرحه في الولايات المتحدة أيضًا لاحقًا في الربع الثالث من العام الجاري بسعر 700 دولارٍ أمريكي.

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