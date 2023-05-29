آرم تعلن عن شرائح جديدة ستُحدِث نقلة في صناعة الهواتف

أعلنت شركة (آرم) Arm البريطانية اليوم الاثنين عن طرح معمارية جديدة لشرائح الأجهزة المحمولة قالت إنها ستُحسِّن من أداء الهواتف، خاصةً فيما يتعلق باستهلاك الطاقة.

وقالت شركة (ميدياتك) MediaTek التايوانية المتخصصة في صناعة شرائح الهواتف الذكية إنها ستستخدم المعمارية الجديدة في الجيل التالي من شرائحها.

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وتسعى شركة (ميدياتك)، وهي مُورِّد قديم لشرائح الهواتف الذكية من المستوى المنخفض والمتوسط، إلى تعزيز حضورها في سوق شرائح الهواتف الذكية من المستوى المرتفع، الذي كانت تسيطر عليه في السابق شركة كوالكوم الأمريكية، التي دخلت في معركة قانونية مع (آرم) منذ العام الماضي بشأن اتفاقيات ترخيص الشرائح.

ونقلت (آرم) في منشور على مدونتها عن (ميدياتك) قولها إن الشرائح الجديدة ستساعد في تحسين أداء الجيل التالي من الهواتف الذكية.

يُذكر أن شركة (آرم) تبيع المخططات التي يستخدمها مصممو الشرائح لبناء أجهزتهم الخاصة.

والآن، تطلق الشركة (إمورتاليس-جي720) Immortalis-G720، وهي شريحة لمعالجة صور الفيديو وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، و(كورتكس-إكس4) Cortex-X4، وهي الشريحة الذي ستكون أساسًا للأجهزة المحمولة في معرض (كومبيوتكس) Computex في تايوان.

وقالت (آرم) إن كلا الشريحتين الجديدتين تتمتعان بأداء أفضل بنسبة 15 في المئة مقارنةً بالجيل السابق، وتستهلك شريحة (كورتكس-إكس4) قدرًا من الطاقة أقل بنسبة 40 في المئة، وهو أمر مهم للهواتف الذكية التي تحتاج إلى الحفاظ على طاقة البطارية لمدة طويلة.

وأضافت الشركة البريطانية أنها وصلت مع شركة صناعة الشرائح الإلكترونية التايوانية (تي إس إم سي) TSMC، إلى المرحلة النهائية من عملية تصميم الدوائر المتكاملة أو لوحات الدوائر المطبوعة لشريحة (كورتكس-إكس4) قبل إرسالها للتصنيع، وهي عملية مكلفة يقوم بها عادةً مصممو الشرائح الذين يبيعون الشريحة النهائية، مثل: (ميدياتك).

ولدى سؤال المدير العام لأعمال خط العملاء لدى (آرم)، (كريس بيرجي)، عن كون ما فعلته الشركة مع (تي سي إم سي) من الوصول إلى المرحلة النهائية من عملية التصميم قبل الإرسال إلى التصنيع يعني أن الشركة تسعى لتصنيع الشريحة لبيعها بدلًا من نموذج أعمالها القديم المتمثل في تقديم المخططات لصانعي الشرائح، قال إنه يتعين على الشركة اتخاذ هذه الخطوة أحيانًا للمساعدة في اختبار تقنية جديدة للتصنيع للعملاء. وأضاف: «(آرم) ليست في وارد بيع الشرائح. ليس هذا ما نفعله».

وذكرت صحيفة (فاينانشيال تايمز) الشهر الماضي أن (آرم) تطور شريحة خاصة بها لعرض قدرات تصميماتها.