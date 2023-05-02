آبل وجوجل تتعاونان لمنع إساءة استخدام أجهزة التتبع

قالت شركتا آبل وجوجل اليوم الثلاثاء إنهما تعملان معًا على منع استخدام أدوات تتبع الأجسام المفقودة، مثل: (أير تاج) AirTag من آبل، في تتبع الأفراد دون إذنهم.

وتساعد أجهزة تتبع الأجسام المستخدمين في العثور على المقتنيات الشخصية، مثل: المفاتيح، والمحفظة، والأمتعة وغيرها. ومع ذلك، قد يُساء أيضًا استخدامها للتتبع غير المرغوب فيه للأفراد.

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وقالت الشركتان في بيان إنهما اجتمعتا لصياغة معيار صناعي جديد من شأنه أن يضيف القدرة على تنبيه الضحايا إلى أجهزة التتبع غير المرغوب فيها، وذلك عبر نظامي أندرويد و(آي أو إس).

ويهدف جهاز (أير تاج) من آبل إلى مساعدة الأفراد في العثور على الأجسام المفقودة، مثل: المفاتيح من خلال استخدام تقنية البلوتوث في عرض موقع الجسم في الوقت الفعلي تقريبًا داخل تطبيق في هواتف آيفون.

ولكن تقارير عديدة كشفت عن استخدام الجهاز، الذي يأتي بحجم العملة النقدية ويبلغ سعره 30 دولارًا أمريكيًا، في ملاحقة الأفراد منذ طرحه للبيع في عام 2021.

وردًا على ذلك، أضافت آبل في السابق ميزات إلى أجهزة آيفون تسمح للمستخدمين باكتشاف أجهزة (أير تاج) غير المألوفة في محيطهم.

ويشير إعلان يوم الثلاثاء إلى أن هواتف أندرويد أيضًا ستكتسب قريبًا القدرة على تحذير مستخدميها إذا تعقبهم أحدهم باستخدام أجهزة (أير تاج).

وقالت آبل وجوجل إن المعيار الصناعي سيكتمل بحلول نهاية عام 2023، ثم سيُطبق «في الإصدارات المستقبلية من (آي أو إس) وأندرويد».

وسيسمح التغيير أيضًا بأجهزة تتبع الأجسام المفقودة الأخرى، مثل تلك التي تصنعها شركتا سامسونج و(تايل) Tile لإنشاء ميزات تنبيه مماثلة لنظامي أندرويد و(آي أو إس).

وقالت الشركتان في البيان إن سامسونج، و(تايل)، و(شيبولو) Chipolo، و(يوفي سيكيوريتي) eufy Security، و(بابل بي) Pebblebee أعربت عن دعمها لمسودة المعيار، التي تقدم أفضل الممارسات والتعليمات للمصنعين، إن اختاروا إضافة هذه القدرات إلى منتجاتهم.

وبالإضافة إلى الاستفادة من التعليقات الواردة من مصنعي الأجهزة، قالت الشركتان إنهما استفادتا في تطوير المعيار من المدخلات الواردة من مجموعات السلامة والتأييد المختلفة.