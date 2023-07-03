تقرير: صعوبات تجبر آبل على تخفيض خطط إنتاج فيجين برو … عاجل

أفادت صحيفة (فاينانشيال تايمز) اليوم الاثنين بأن التعقيد في تصميم نظارة الواقع المختلط (فيجين برو) Vision Pro أجبر شركة آبل على إجراء تخفيضات كبيرة في توقعات الإنتاج.

ويبدأ سعر نظارة (فيجين برو)، التي أُعلن عنها الشهر الماضي ويُتوقع أن يبدأ طرحها مطلع العام المقبل في الولايات المتحدة، من 3,499 دولارًا أمريكيًا، أي أكثر من ثلاثة أضعاف سعر أغلى نظارة للواقع المختلط والواقع الافتراضي من شركة ميتا.

وقالت الصحيفة، نقلًا عن شخصين مقربين من آبل و(لوكسشير) Luxshare، إن الأخيرة التي تُعدُّ المُجمِّع الوحيد لنظارة (فيجين برو)، كانت تستعد لإنتاج أقل من 400 ألف وحدة من النظارة في عام 2024.

وبحسب تقرير (فايننشال تايمز)، كانت آبل سابقًا تعتزم بيع مليون وحدة من نظارة الواقع المختلط في أول 12 شهرًا من طرحها في السوق.

وقالت الصحيفة إن عملاقة التقنية الأمريكية طلبت من موردين مقيمين في الصين الحصول على مكونات كافية لكمية تتراوح بين 130,000 و150,000 وحدة في العام الأول، مضيفةً أن خطط إطلاق إصدار أقل سعرًا من النظارة قد أُجِّلت.

وذكرت الصحيفة أن إحدى الصعوبات الرئيسية في عملية الإنتاج تتمثل في تصنيع شاشات (مايكرو-أولد) micro-OLED التي تعد من أبرز ميزات النظارة.

وقال التقرير إن شركة آبل كانت غير راضية عن إنتاجية شاشات (مايكرو-أولد).

وقال شخص مقرب من شركة (لوكسشير) الصينية لصحيفة (فايننشال تايمز) إن تخفيض توقعات الإنتاج لعام 2024 سبّب «خيبة أمل» للشركة الصينية.

وفيما يتعلق بنظارة (فيجين برو) أيضًا، أفاد المحلل (مينج تشي كو) قبل أسبوعين بأن شركة آبل سوف تعمل على «ترقية» أجهزة آيفون الخاصة بها لتتكامل على نحو أفضل مع النظارة.

وفي معرض حديث (كو)، الذي يُعد مرجعًا فيما يتعلق بتسريبات آبل وأخبارها، عن كل من إصدارات عامي 2023 و2024 من هواتف آيفون، قال المحلل إن آبل سوف «تعمل بقوة على ترقية مواصفات العتاد لبناء منظومة أكثر تنافسية لنظارة (فيجين برو)».

وأشار (كو) إلى أن المنظومة تعد عاملًا من عوامل النجاح الرئيسية لنظارة (فيجين برو)، ويشمل ذلك التكامل مع أجهزة آبل الأخرى، وأكثر ما يهم من المواصفات في هذا الأمر هو شبكات (واي فاي)، وتقنية النطاق الفائق العرض.