آبل تمنع تعقب المستخدمين عبر روابط الإنترنت في سفاري

أضافت شركة آبل ميزة جديدة في متصفح سفاري سوف تعمل على إزالة مؤشرات التتبع من روابط صفحات الإنترنت عند تشغيل وضع التصفح الخاص Private Browsing Mode، وقد ضمنت آبل تلك الميزة في أنظمة التشغيل الجديدة الخاصة بها، والتي تشمل iOS 17 و iPadOS 17 بالإضافة إلى macOS Sonoma.

وتقول آبل إن متصفح سفاري سوف يزيل أي مؤشر للتتبع عند الضغط على أي رابط أو نسخه، بينما سيُبقي على باقي الرابط كما هو دون تغيير، إذ سيظل الرابط يعمل كما هو متوقع، ولكن بدون قدرة على تتبع المستخدم.

وأضافت الشركة الأمريكية أن الميزة الجديدة تعمل أيضًا مع الروابط التي تُشارك عبر تطبيقي الرسائل والبريد، فضلًا عن إمكانية تفعيلها داخل وضع التصفح العادي داخل متصفح سفاري دون الحاجة إلى تفعيل وضع التصفح الخاص.

ولتفعيل هذه الخاصية على هاتف آيفون في كافة الحالات، يمكن الذهاب إلى الإعدادات Settings > ثم اختيار سفاري Safari > ثم متقدم Advanced > ثم الضغط على خيار الحماية المتقدمة من التتبع وبصمات الأصابع > ثم اختيار كل التصفح All Browsing، كما يمكن تعطيل تلك الميزة إذا فضّل المستخدم ذلك.

وكانت شركة آبل قد عرضت مقطع فيديو يحتوي مثالًا لرابط إنترنت قبل وبعد إزالة مؤشرات التتبع منه، إذ كان الرابط الأصلي يحتوي على مؤشر مميز يستخدمه المعلنون من أجل تتبع نشاط المستخدم عبر مواقع الإنترنت المختلفة، فقام سفاري بإزالة المؤشر من الرابط لحماية خصوصية المستخدم دون التأثير في صلاحية الرابط.

ومن المنتظر أن تتوفر الميزة الجديدة مع أنظمة آيفون وآيباد وماك الجديدة، وهي iOS 17 و iPadOS 17 و macOS Sonoma، وهي لا تزال قيد الاختبار، ومن المقرر إطلاقها لاحقًا خريف العام الجاري.