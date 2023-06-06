آبل تكشف عن ميزات جديدة قادمة لسماعات AirPods 

كشفت شركة آبل أمس خلال مؤتمر (WWDC 2023) عن أن تحديثات البرامج القادمة لسماعات AirPods ستوفر إمكانيات جديدة قوية تنقل تجربة الصوت إلى مستويات غير مسبوقة.

سيصبح استخدام AirPods Pro (الجيل الثاني) أسهل عبر مختلف الأجواء والتفاعلات من خلال ثلاث ميزات جديدة قوية، وهي: Adaptive Audio، و Personalized Volume، و Conversation Awareness. كما ستحصل جميع طرز السماعات على ميزات جديدة ومحسّنة تجعل المكالمات والتبديل التلقائي أكثر سلاسة.

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ميزة الصوت التكيفي (Adaptive Audio):

عندما طرحت آبل سماعات AirPods Pro (الجيل الثاني) قدمت طريقة جديدة لتقليل الضوضاء في البيئة المحيطة، مما يوفر تجربة استماع أكثر راحة. ولكن تحديثات البرامج القادمة لسماعات AirPods هذا الخريف ستنقل التجربة إلى مستوى أعلى مع ميزة الصوت التكيفي (Adaptive Audio) وهو وضع استماع جديد يمزج ديناميكيًا بين ميزة شفافية الصوت وميزة إلغاء الضجيج النشط على حسب البيئة المحيطة بالمستخدم، لتقديم أفضل تجربة في الوقت الحالي.

سيعمل وضع الاستماع الجديد هذا على تخصيص تجربة التحكم في الضجيج بسلاسة بينما يتنقل المستخدمون بين مختلف الأجواء والتفاعلات التي تتغير باستمرار على مدار اليوم.

ميزة Personalized Volume:

لمواصلة تحسين تجربة الصوت الشخصية، تستخدم ميزة (Personalized Volume) التعلم الآلي لفهم البيئة المحيطة بالمستخدم وتفضيلات الاستماع لديه مع مرور الوقت لضبط تجربة الوسائط بشكل تلقائي.

ميزة Conversation Awareness:

وللحصول على طريقة جديدة مذهلة للتفاعل مع الأشخاص القريبين منك أثناء ارتداء سماعات AirPods Pro (الجيل الثاني)، يمكنك ببساطة بدء التحدث وستخفض ميزة (Conversation Awareness) مستوى الصوت وتعزّز أصوات الأشخاص الموجودين أمامك، مع تقليل الضوضاء المحيطة طوال الوقت.

تحديث ميزة التبديل التلقائي بين الأجهزة المقترنة:

بالإضافة إلى ذلك، أصبح التنقل بين أجهزة آبل المقترنة معها سماعات AirPods أكثر سهولة مع تحديثات ميزة التبديل التلقائي، إذ أصبح الآن وقت الاتصال بين أجهزة آبل الخاصة بالمستخدم أسرع وأكثر موثوقية، وهو ما يجعل الانتقال من البودكاست المفضل الذي تستمع إليه عبر آيفون إلى مكالمة عمل عبر ماك أكثر سلاسة.

ولمزيد من الراحة، حسنت آبل استخدام السماعات في المكالمات بميزة (Mute or Unmute) الجديدة عبر سماعات AirPods Pro (الجيل الأول والثاني)، و AirPods (الجيل الثالث)، و AirPods Max. يمكن للمستخدمين الضغط على المقبض، أو التاج الرقمي في سماعات AirPods Max، لكتم الصوت أو تشغيله بسرعة، وهو ما يجعل تعدد المهام أسهل بكثير.

موعد توفر هذا التحديث لسماعات AirPods:

قالت آبل إن الإصدار التجريبي من تحديث البرامج الثابتة لسماعات AirPods أصبح متاحًا للمطورين ابتداءً من أمس، وستتوفر الميزات الجديدة لجميع المستخدمين خلال هذا الخريف.