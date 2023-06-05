آبل تكشف رسميًا عن نظام iOS 17 الجديد لهواتف آيفون

أعلنت آبل رسميًا عن نظام iOS 17 الجديد لهواتف آيفون خلال مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2023. وقدمت آبل العديد من الإضافات في مختلف جوانب النظام لتحسين تجربة الاستخدام، كما كشفت عن تطبيق Journal الجديد، وخاصية StandBy للشاشة.

تطبيق الهاتف

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وتأتي في مقدمة التغييرات الجديدة في نظام iOS 17 إعادة تصميم تطبيق الهاتف لإتاحة إمكانية إضافة صورة حقيقية أو صور أفاتار Memoji إلى الملف الشخصي في التطبيق، لتظهر الصورة بكامل الشاشة على هواتف آيفون لدى الأشخاص الذين تتصل بهم، ويمكن كذلك التخصيص أكثر عبر إضافة النصوص إلى الصورة بخطوط وألوان مختلفة، وستعمل تلك الميزة الجديدة على تطبيق الهاتف الخاص بآيفون بالإضافة إلى تطبيقات المكالمات الأخرى.

ووفرت آبل أيضًا إمكانية تحويل البريد الصوتي إلى نص مكتوب في الوقت الفعلي، ليتمكن المستخدم من معرفة محتوى الرسالة الصوتية بينما يقوم الطرف الآخر بإرسالها مع خيار استقبال المكالمة منه أثناء إرسال البريد الصوتي، ولن تدعم هذه الميزة الأرقام المزعجة التي ستُرفض مكالماتها تلقائيًا، وسوف تعتمد هذه الميزة على معالج Neural Engine الموجود في هواتف آيفون.

فيس تايم

وبالنسبة لتطبيق فيس تايم، أضافت آبل إمكانية إرسال رسائل صوتية أو مرئية إلى الطرف الآخر، عندما لا يرد على المكالمة. وعندما يكون الطرف الآخر متاحًا، يمكنه الإطلاع على الرسالة، لكي يعاود الاتصال مرة أخرى.

تطبيق الرسائل

وحدثت آبل تطبيق الرسائل لإضافة القدرة على فلترة نتائج البحث بطرق مختلفة، وكذلك تحويل الرسائل النصية إلى صوت، بشكل مشابه لما قدمته جوجل في وقتٍ سابق في هواتف بكسل 7.

وتجدر الإشارة إلى ميزة جديدة في تطبيق الرسائل في نظام iOS 17 أطلقت عليها آبل اسم Check In، وهي تُستخدم عندما يريد المستخدم تنبيه الأهل والأصدقاء بوصوله إلى وجهته بسلام، وعند التأخير ستتولى الميزة مهمة إرسال تنبيه للطرف الآخر مصحوبًا بمعلومات مثل حالة البطارية، وقوة إشارة الشبكة، والموقع الجغرافي.

وأتاحت آبل إمكانية إنشاء الملصقات من الصور الثابتة والحية، وإضافة التأثيرات عليها، مع خيار استخدامها في أي مكان في النظام من خلال لوحة المفاتيح.

AirDrop

وطورت آبل خاصية AirDrop ودعمتها بخيارات جديدة، إذ بات بالإمكان إرسال أي محتوى بين هاتفي آيفون عند تقريبهما إلى بعضهما لتحدث عملية النقل في الخلفية، كذلك ستتيح AirDrop إمكانية مشاركة الأرقام ومعلومات الاتصال الخاصة بك بنفس الطريقة عبر خاصية تسميها آبل NameDrop، ويمكن أن تعمل هذه الميزة بين آيفون وساعة آبل، ويمكن كذلك مشاركة الصور بنفس الطريقة، وعند تبادل ملفات كبيرة الحجم يستطيع المستخدمون الحركة لمسافة، بينما تُستكمل عملية الإرسال.

ميزة StandBy

ويقدم تحديث iOS 17 ميزة جمالية للشاشة تُطلق عليها آبل اسم StandBy، وتتيح عرض معلومات وصور على الشاشة بشكل دائم عندما يكون آيفون موضوعًا على جانبه أو يجري شحنه، وتعمل هذه الميزة في بشكل مثالي عندما يوضع آيفون على حامل في غرفة النوم أو المطبخ أو المكتب، إذ تحوّل شاشة آيفون إلى أشبه بشاشة عرض.

وتتيح آبل تخصيص شاشة StandBy بالعديد من أشكال الساعات والصور المفضلة والتطبيقات المصغرة، كما تدعم خاصية الأنشطة الحية، وعرض تنبيهات المكالمات، وعرض الإشعارات بشكل أكبر، بالإضافة إلى التكامل مع المساعد الصوتي سيري، ويمكن تفعيل الميزة الجديدة بالضغط على الشاشة في أي وقت.

تطبيق Journal الجديد

وستحصل هواتف آيفون على تطبيق جديد يٌسمى “جورنال Journal” مع نظام iOS 17، حيث سيتيح للمستخدمين تسجيل اللحظات المهمة في يومهم، والكتابة عنها، وإظهار الامتنان حيالها، مما يعمل على تحسين الحالة المزاجية لهم، وفقًا لآبل.

وسوف يستخدم التطبيق ميزة تعلم الآلة في آيفون من أجل اقتراح أشياء للكتابة عنها استنادًا إلى الأنشطة التي قام بها المستخدم، مع عرض تنبيهات لتشجيع المستخدم على تسجيل اليوميات في التطبيق. وأتاحت آبل إمكانية قفل التطبيق لحماية المحتوى بداخله، علمًا بأن كافة البيانات داخل التطبيق مؤمنة بتقنية التشفير التام.

مزايا أخرى

وحفل نظام iOS 17 بالعديد من المزايا الأخرى، ونذكر منها الآتي:

إمكانية تسجيل الحالة المزاجية في تطبيق الصحة.

ميزة تنزيل الخرائط في تطبيق خرائط آبل لاستعراضها بدون اتصال بالإنترنت.

دعم أفضل لسماعات AirPods بإضافة مزايا جديدة مثل الصوت التكيفي، وتحسين خيارات التبديل التلقائي، والتحكم بالمكالمات.

تحسينات في وضع التصفح الخفي في سفاري، لمنع التتبع بصورة أكبر.

تطوير خاصيتي التصحيح التلقائي والتعرف على الصوت اعتمادًا على نماذج ذكاء اصطناعي.

وبحسب الموقع الرسمي، ستقوم آبل بتوفير نظام iOS 17 بنسخته التجريبية Beta للمطورين ابتداءًا من اليوم، على أن تتوفر النسخة التجريبية العامة Public Beta خلال الشهر القادم، ولن يكون النظام الجديد متاحًا لكافة المستخدمين إلا بعد انتهاء المرحلة التجريبية التي تستغرق عدة أشهر.